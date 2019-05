"Troppe auto in doppia fila", servono i Vigili urbani

TERMOLI. Un nostro lettore è abbastanza inviperito a causa di un consueto malcostume tutto italiota, quello di posteggiare come si vuole la propria autovettura per andare a fare i propri comodi, infischiandosene di tutto e di tutti e causando disagi in una zona che di questi già ne ha parecchi.

"Parlo di quello che accade ogni giorno - dice il nostro lettore - nei pressi della Scuola Elementare e Scuola Materna di Difesa Grande in via dei Faggi, una strada già di suo stretta e non agevole per transitare, ma se poi in queste condizioni già precarie arriva la mamma di turno che si crede più furba degli altri e che parcheggia in doppia fila a fianco di un furgone, come dimostrano le foto, ecco che la strada già stretta, si restringe ulteriormente e tutto diventa un caos. Ieri, ad esempio, sono rimasto bloccato finché la signora in questione non ha prelevato il suo bambino da scuola e con tutta calma si è rimessa in auto ed è ripartita, convinta magari di essere pure nel giusto. Sarebbe il caso che qualche vigile entrasse in azione anche da queste parti."