Scommette 2 euro e ne vince quasi 10.000!

TERMOLI. Uno scommettitore italiano ha giocato 2 euro la puntata minima e ha indovinato tutti e 13 i pronostici delle partite di serie A e serie B nell'ultimo weekend e ha vinto così la somma di quasi 10.000 euro, per la precisione 9.640,82.

Tutto questo è accaduto nell'Agenzia di Scommesse Sportive Planet Win di Campobasso in via Scarano, gemella dell'Agenzia Planet Win 365 di Termoli. Un fine settimana per il fortunato giocatore molto interessante!