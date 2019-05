Porto di Termoli, con le mareggiate è di nuovo insabbiato

TERMOLI. Abbiamo chiesto ad alcuni marinai che per gran parte della settimana vivono in mare se hanno trovato giovamenti dopo i lavori fatti al dragaggio del porto iniziati l'estate scorsa e terminati a Natale. Abbiamo anche chiesto loro se le imbarcazioni che quotidianamente solcano il mare quando imboccano l'ingresso del porto termolese hanno sempre le stesse difficoltà per non correre il rischio di insabbiarsi per via dei fondali troppo bassi.

Alcuni marinai del traghetto per le Diomedee ci hanno detto: "Di giovamenti poco o nulla, ad oggi il fondale che speravamo fosse più profondo, purtroppo, con le tante mareggiate avvenute, è caratterizzato da tante piccole montagnole di sabbia."

Ad alcuni marinai di motopeschereccio abbiamo chiesto la stessa cosa: "Qualcosa è accaduto, ma non basta a risolvere il problema. Al solito, a causa delle correnti e mareggiate continue, se in un primo momento ad inizio lavori sembrava potesse il problema essere risolto, ad oggi invece si è tornati allo stadio primordiale." I toni sono uguali, miglioramenti significativi non sembrano esserci stati, vedremo se i lavori continueranno e con essi gli sviluppi definitivi.