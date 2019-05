LARINO. Si è concluso ieri con la vista presso il carcere di Larino il progetto (Lettere dal carcere) realizzato con l'istituto superiore di Serracapriola,un progetto che ha visto coinvolti studenti,docenti e detenuti in una corrispondenza epistolare. Oggi i ragazzi hanno potuto conoscere il detenuto con il quale si sono scambiati la corrispondenza. Momento di forte emozione e di crescita. Progetto realizzato dall'associazione Ilmuroinvisibile onlus. Il progetto è iniziato il 28 novembre con una conferenza che ha visto come relatori,il direttore del carcere Rosa la Ginestra , il cappello Don Marco Colonna, l'educatrice Brigida Finelli il preside dell'istituto Tommaso Leccisotti, il prof. La Medica, l'assessore ai servizi sociali di Serracapriola Annarosa de Iudicibus, il sindaco d'Onofrio e la testimonianza di Francesco Luigi Frasca detenuto. La conferenze aveva come titolo " giustizia, legalità e mondo giovanile ". Dopo questa conferenza che ha aperto un nuovo mondo ai ragazzi è nata l'idea del progetto "lettere dal carcere" questa corrispondenza tra alunni e detenuti che si sono scambiati una corrispondenza epistolare senza mai vedersi. Durante l'anno alcuni volontari hanno continuato a tenere incontri sul mondo carcerario all'interno dell'istituto superiore di Serracapriola. Oggi il progetto si è conclusa facendo incontrare i detenuti e gli alunni che in questi mesi si sono scambiati la corrispondenza. È stato un momento forte di conoscenza, scambio di idee e crescita.