TERMOLI. Il Lions Club Termoli Host, in collaborazione con la Provincia di Campobasso, ha realizzato un service sull’Educazione Stradale rivolto agli studenti della Scuola Primaria del I II e III Circolo di Termoli.

Il service è iniziato il giorno 15 con due primi incontri presso la sede distaccata di via Faggi della Scuola Principe di Piemonte. Il giorno 16, alle ore 11, è proseguito con un incontro presso la Scuola Giovanni Paolo II di via Stati Uniti. Gli incontri alla Scuola Principe di Piemonte continueranno il giorno 16 maggio alle ore 15,00 e il giorno 18 maggio alle ore 11,00. Le lezioni in aula sono condotte da ufficiali delle forze dell'ordine e funzionari della Provincia di Campobasso; è inoltre prevista la distribuzione di una pubblicazione che tratta delle norme basilari di educazione stradale. Nel progetto sono coinvolte le classi IV e V della Scuole Primarie di Termoli.

La cerimonia conclusiva del service avverrà la mattina del 21 maggio dalle ore 9 in Piazza Giovanni Paolo II e vi parteciperà una rappresentanza studentesca delle scuole, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili Urbani, della Misericordia e dell’Aci che sono stati coinvolti nel progetto. Nel corso della manifestazione la provincia allestirà un percorso che gli studenti potranno percorrere in bicicletta mettendo alla prova quanto appreso in aula.

Il service ha lo scopo di insegnare ai bambini cos’è la strada, l’uso che bisogna farne, i segnali da conoscere, le regole da osservare e i comportamenti vietati quando si è in strada.

Il service coinvolgerà 660 giovani studenti della quarta e della quinta elementare della Scuola Primaria di Termoli.