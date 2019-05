TERMOLI. L’importanza della Protezione civile, che mosse i primi passi dopo il tragico terremoto in Irpinia del 1980, è stata considerata e valutata da tutti.

Ogni tipologia di emergenza viene affrontata con una diversa organizzazione, capace di mettere assieme mezzi e uomini (e donne) utili a soccorrere e trarre d’impaccio popolazione e infrastrutture dalle calamità naturali.

Il Comune di Termoli, stamani, ha messo a segno un nuovo tassello nel mosaico di riorganizzazione del servizio di Protezione civile, allargandosi alla collaborazione anche di altri enti.

Il progetto è stato presentato in sala consiliare, dove c’è stata anche la stipula della convenzione fra il Comune di Termoli e l'Agenzia del Demanio per la concessione di uno stabile da destinare a sede di Protezione civile intercomunale, conferenza seguita in diretta Facebook da Termolionline.

La nuova sede per la Protezione Civile intercomunale sorgerà al Nucleo Industriale di Termoli. L’accordo per la concessione di uno stabile sito nel Consorzio industriale tra il Comune rappresentato dal dirigente al Patrimonio Vito Tenore e il direttore dell’agenzia del Demanio dott. Rosario Bigliardo alla presenza del sindaco Angelo Sbrocca, è stato siglato questa mattina nel corso di una conferenza stampa.

“Da tempo, anche a seguito della nuova legge sulla Protezione Civile e dopo esserci confrontati con altri sindaci del territorio del Molise costiero, c’era la necessità di fare rete fra i comuni anche per la Protezione Civile e soprattutto tra le associazioni di Protezione Civile che hanno sede nei vari comuni - ha detto il primo cittadino Angelo Sbrocca -. Per questo occorreva individuare un edificio che potesse avere un centro amministrativo e spazi idonei a contenere tutti i mezzi e il materiale utile per i soccorsi. Questo stabile è stato individuato all’interno del Consorzio industriale”.

L’edificio, che si trova vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco, è formato da un grande locale magazzino, un piazzale per il parcheggio dei mezzi e al primo piano diversi spazi per uffici ed infatti potrà ospitare anche le sedi delle varie associazioni di Protezione Civile di Termoli.