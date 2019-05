Salvare il pianeta, ora! Gli studenti termolesi in prima linea per il clima

TERMOLI. Venerdì 24 Maggio, dalle ore 8:45, presso piazza Sant'Antonio a Termoli, ci sarà un presidio indetto da tutte le scuole superiori di Termoli e dal movimento #FridaysForFuture.

Anche Termoli aderisce e partecipa al secondo Global Strike For Future, lo sciopero mondiale degli studenti per la salvaguardia del pianeta, promosso dal movimento #FridaysForFuturee lanciato dalla 16enne Greta Thunberg, candidata recentemente al premio Nobel per la pace e diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici.

Nel corso della mattinata ci saranno numerosi interventi e azioni dimostrative per sensibilizzare i ragazzi, gli adulti e la cittadinanza tutta su tematiche ambientali attuali e di notevole importanza.

«Il nostro atto è necessario e doveroso – spiegano gli studenti -. Non c’è più tempo e ci sono delle urgenze non più rimandabili. Salvare il pianeta è una di queste. Il futuro è nostro. Saremo noi ad abitare il mondo di domani e non vogliamo quello che i nostri governanti ci stanno lasciando. C’è un problema e non lo si sta risolvendo. Il tempo è finito».

Per questo saranno presenti in piazza, scioperando per spingere i governi di tutto il mondo ad adottare politiche incisive a tutela del clima e dell’ambiente.

Tutti dobbiamo prendere coscienza che questo è l’unico mondo che abbiamo, non esiste un “pianeta b” e nemmeno un “piano b”.

Invitiamo caldamente a partecipare gli organi di informazione e di stampa, la cittadinanza tutta, e chiunque fosse interessato.