«L'angelo col bisturi», Premio D'Andrea alla chirurga pediatrica Mariagrazia Andriani

TERMOLI. “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Il motto del Rotary international non tradisce affatto quando si tratta di premiare la solidarietà umana. Parliamo chiaramente del premio intitolato al medico Alfredo D’Andrea, giunto ieri alla 42esima edizione e assegnato dal distretto 2090 che comprende Abruzzo, Molise, Marche e Umbria, assegnato proprio a una collega di D’Andrea, Mariagrazia Andriani, chirurgo pediatra. A proporla il club di Pescara. La cerimonia è andata in scena al cinema Oddo, condotta dalla presidente Rossella Travaglini. Presenti i due ultimi Governatori, quello che sta concludendo il mandato, Gabrio Filonzi, e l’incoming termolese Basilio Ciucci, assistiti dal prossimo segretario distrettuale Michele Di Tomasso. Relatore è stato don Benito Giorgetta. Lavori partiti col saluto del sindaco Angelo Sbrocca.

Prima di arrivare alla premiazione del D’Andrea, sul palco è salito Mario Ianieri, presidente dell’Avis intercomunale, a cui è andato il riconoscimento di cittadino emerito. La Andriani ha svolto la sua carriera professionale presso la Uoc di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Pescara, da me diretta, nel ruolo di aiuto corresponsabile, distinguendosi sempre per impegno professionale, serietà e particolare dedizione alla delicata attività chirurgica rivolta ai bambini, come ben dimostra il suo curriculum. Ma non è tanto questa la ragione della sua candidatura quanto ciò che, andata in pensione, è riuscita a realizzare dedicando la sua competenza a favore dei bambini più poveri del mondo.

La dottoressa ha costituito infatti una Fondazione, la “Ada Manes Foundation for Children Onlus” di cui è Presidente che, oltre a sostenere la Uoc di Pescara (alla quale ha tra l’altro donato una tavolo operatorio con relativi accessori), vuole portare la Chirurgia Pediatrica nei paesi dove ancora non esiste, cioè nei Paesi a Risorse Limitate. In poco tempo, circa quattro anni, ha partecipato gratuitamente a15 missioni di chirurgia pediatrica, iniziando dall’Etiopia per poi proseguire in Tanzania ed anche in Haiti, incurante dei rischi relativi sia all’incolumità fisica che alle malattie infettive presenti, malaria, dengue ecc. affrontando lunghi viaggi e disagi di ogni tipo. In questo modo è riuscita ad operare più di 800 bambini affetti da gravi malformazioni congenite addominali ed urologiche che diversamente avrebbero causato handicap o addirittura la perdita della vita, visto che nei paesi in via di sviluppo la carenza di chirurghi pediatri è spaventosa. Il grande merito della Andriani non è solo quello di condurre missioni operative di chirurgia pediatrica, portando un insperato sorriso in tante povere famiglie.

La bontà e lungimiranza del suo progetto è nella volontà di fare formazione in chirurgia pediatrica ai chirurghi locali. Solo insegnando le tecniche di chirurgia pediatrica si può trasferireloro il bagaglio di conoscenze necessario perché i bambini vengano operati nella maniera più corretta. Per la generosità ed operosità che la dottoressa esprime dedicandosi a titolo gratuito ai bambini più poveri del mondo, credo che ben possa rappresentare un fulgido esempio di quella solidarietà umana di cui tanto c’è bisogno, soprattutto perché rivolta alla fascia di popolazione più fragile e a rischio, costituita dai bambini con problemi chirurgici.

Ecco la motivazione ufficiale: perché oltre ad aver costituito la “Ada Manes Foundation for Children Onlus” di cui è Presidente, per portare la Chirurgia Pediatrica nei paesi del terzo e quarto mondo, come un autentico angelo col bisturi, incurante dei rischi per la propria incolumità fisica, ha preso parte gratuitamente a numerose missioni di chirurgia pediatrica in Etiopia, Tanzania, Haiti e Sudan, salvando da morte quasi certa più di 800 bambini affetti da gravi malformazioni congenite e facendo, nel contempo opera di formazione in chirurgia pediatrica ai medici locali. In conclusione, spazio alla prima edizione del premio Sciarretta, dedicato alle scolaresche sul tema della Solidarietà contro l’indifferenza. Sugli scudi, il liceo Alfano, la media di Castelpetroso, con menzione a quella di Larino Magliano. Infine il secondo circolo di Termoli e la scuola d’infanzia di via Po.