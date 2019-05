Il futuro brillante di Termoli e la creazione di posti di lavoro con una governance aperta

TERMOLI. Cosa può fare Termoli per il suo futuro nell’ambito della palude nazionale? La risposta logicasarebbe: Nulla. Fino a quando il Treno Nazionale non avrà ripreso a marciare, le singole carrozze restano ferme.

Beh, mi permetto di dire che la ragione ha torto. Termoli può tracciare la sua strada di grande sviluppo in maniera indipendente dalla situazione di crisi generale.

Nulla di strano. Come esistono dei cittadini ricchi nell’ambito di una popolazione mediamente poco abbiente, così ci possono essere delle cittadine fantastiche da fare invidia a tutte le altre nell’ambito di una nazione in stand by da alcuni decenni.

Termoli ha le potenzialità per diventare una cittadina da sogno: bella e ricca. Che a livello nazionale ed internazionale tutti vorranno visitare. A questo scopo naturalmente occorre realizzarneil mito. Ed inTermoli comeTaormina : diventare un mito turistico link ho esposto comeTermoli abbia tutta la bellezza strutturale (l’Unicum della Passeggiata-Terrazza di Federico, il Borgo Antico etc..) per diventarlo.

Cittadini e politici

Ma oggi, in questo post, ci chiediamo: i cittadini ed i politici vogliono veramente realizzare una Termoli da sogno?

Relativamente ai cittadini, questi, attraverso le decine di associazioni culturali esistenti a Termoli, le loro specifiche attività in coerenza con le loro mission, nonché le iniziative di partecipazione rivolte alle varie amministrazioni, dimostrano una volontà di agire e partecipare alla vita della propria cittadina. Dimostrano quindi di essere una potenziale forza di partecipazione per il Cambiamento.

Ma possiamo dire altrettanto per i politici? La nascitura amministrazione avrà la capacità di rinnovamento di sé stessa, e quindi la capacità di avere una governance aperta (reale e non per finta)? Che promuove e gestisce la partecipazione dei cittadini al governo del Paese, nella consapevolezza che la governance chiusa èsuperatae non più adatta al contesto sociale?

Suddetta auspicata apertura dei politici sarebbe una vera rivoluzione copernicana. La partecipazione dei cittadini al governo della città esige un cambiamento comportamentale del politico da “ora comando io” a “mi devo confrontare con i cittadini”. Un cambiamento del proprio ruolo non più visto come una diminuzione del proprio potere, ma come innesco,promotore e coordinatore delle potenzialità creative delle persone.

Nell’ottica di rinnovamento su esposta mi rivolgo all’amministrazione nascitura (di qualunque colore sia) dicendo:cara Amministrazione

- hai la fortuna di avere in mano un gioiello di grande valore, se pur grezzo

- potresti trasformare Termoli in una cittadina bella ricca, felice

- potresti essere un modello di riferimento per tutta l’Italia (compreso la classe politica nazionale) per l’aver saputo fare il salto dalla situazione di crisi a quella di prosperità

- saresti osannata da tutti i Termolesi per aver risolto il problema della disoccupazione

- saresti ricordata nel futuro per aver realizzato una location di bellezza, di cultura

- e di turismo arrivando ai livelli delle città d’arte ( in termini di numero di turisti per abitante)

Ma il raggiungimento di tutto ciò è possibile solo se mostrerai una governance aperta. Mentre se adotti una governance chiusa, ogni idea di progetto di sviluppo non si realizzerebbe. Si avrebbe subito un aborto spontaneo. Previsione supportata dall’esperienza del passato.

Governanceaperta: a chi?Ecome?

Premesso quanto sopra, occorre ora chiarire meglio cosa si intende per governance aperta, quella reale e non per finta. Cioè esplicitiamo: aperta a chi? E come ?

Abbiamo già detto che si tratta di una rivoluzione copernicana,ma attenzione. Quando si vuole la rinascita di un paese e realizzare il progetto Termoli: un mito turistico come Taormina ossiasi vuole fare qualcosa di eccezionale, anche la modalità deve essere eccezionale. Altrimenti l’incoerenza vincerebbecome nel volerbonificare una palude usando l’acqua calda.

La eccezionalità di cui parliamo risiedenel fatto che la nascitura amministrazione si ponga in via Sannitica con una mentalità nuova, conuna governanceaperta verso i Cittadini e verso Quelli dell’opposizione.

ICittadini

In relazione alla rinascita attesa ed al progetto Termoli da sogno, ci sono due tipologie di cittadini.

1. Termolesi partecipanti ( che desiderano far parte dei gruppi di progettazione)

Molti cittadini parteciperebbero volentieri al progetto Termoli da Sogno- Diventare un mito turistico. Ed un’amministrazione aperta promuoverebbe la costituzione dei vari gruppi di progettazione. Non avrebbe alcun dubbio sulla lapalissiana affermazioneche più teste possono dare un contributo di idee maggiore di quelle provenienti dal ristretto gruppetto dell’amministrazione stessa. E non oserebbe sclerare con l’assurdità che il Q.I. medio dei cittadini è inferiore a quello dei politici.

Mentre invece è innegabilela necessità della sua capacitàorganizzativa di suddividere e coordinare le suddette forze (i cittadini partecipanti) secondo sub obiettivi progettuali nell’ambito del mega progetto di Temoli,mito turistico.

2.Termolesi informati che desiderano sapere (cosa fanno quelli di via Sannitica).

Il coinvolgimento informativo dei cittadini potrebbe sembrare un’iniziativa semplice e banale. E come tale molti politici sfacciatamente dicono che già la fanno.

In realtà quella attuale è nebulosa e generica e fatta in maniera spot. Invece molti cittadini vorrebbero essere informati sugli obiettivi e cosa sta facendo l’amministrazione per raggiungerli. Un’informazione chiara e sintetica con una periodicità settimanale o quindicinale. Si eviterebbe che i termolesi abbiano quella sensazione del tempo che passa, senza che accada nulla. I giornali locali apprezzerebbero molto suddetta comunicazione periodica.

Il presente tema (la comunicazione con i cittadini) ha un risvolto molto pragmatico collocabile nel quadro di Bellezza e decoro diffuso(me ne occuperò in maniera specifica nelle prossime occasioni).Comunque ecco un accenno. Realizzare Termoli come mito turistico significa anche evitare che turisti venuti per godersi la bellezza del Borgo Antico e la Passeggiata – Terrazza di Federico, appena arrivati sul piazzale della Stazione, trovassero per terra pezzi di giornale, una lattina etc…

Ad evitare una simile contraddizione tra bellezza e degrado occorre un clima di partecipazione dei cittadini alla trasformazione di Termoli, ottenibile con più iniziative tra cui quella del coinvolgimento informativo .

Quelli della Opposizione

Il principio che maggioranza ed opposizione nel loro alternarsi rappresentano il sale della democrazia può valere a livello teorico. In pratica è una balla.

Nella realtà l’opposizione ( ovviamente sedicente costruttiva) ostacola l’azione della maggioranza con l’obiettivo che essa al termine dei cinque anni abbia combinato poco o niente. In maniera da poter affermare nelle successive elezioni Ora tocca a noi per dimostrare…

Quanto sopra è l’esatto contrario di quanto succede nelle aziende. Non è forse veroche in esse tutti insieme mirano verso i risultati positivi?

Quanto sopra è l’esatto contrario di quanto fece quello sparuto gruppo di eroi Termolesi che spingevano tutti insieme la loro imbarcazione verso Genova per trafugare le reliquie del corpo di San Basso per il fine ultimo di poter innalzare una Cattedrale e far crescere d’importanza Termoli.

Se vogliamo una Termoli da Sogno, maggioranza e opposizione dovranno lavorare insieme. Ed ovviamente insieme ai cittadini.

Conclusione

La nascitura amministrazione dovrà avere una nuova visione del potere: senza maggioranza e senza opposizione (se non in maniera formale).

Ed i politici eletti ( a prescindere dal loro ruolo di coordinamento) saranno equivalenti ai cittadini partecipanti nella progettazione della nuova Termoli. Questa è la democrazia partecipata. E’ la carta vincente per rinascere e realizzare una Termoli da Sogno.

La democrazia rappresentativa con governance aperta rappresenta il futuro per sé stessa, per i termolesi, per la realizzazione di una Termoli nuova.

Al contrario la democrazia rappresentativa con governance chiusa ( ossia una volta eletti facciamo quello che ci pare) ha dato e darà risultati di alta mediocrità. Senza una governance illuminata ed aperta, sviluppo e rinascita rimangono un sogno, e Termoli da Sogno rimane una chimera.

In questo malaugurato caso non ci resta che piangere per dirla con Massimo Troisi oppure restando nell’area termolese non ci resta che andare a vongolare.