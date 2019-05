TERMOLI. Termolionline in campo per il futuro della nostra città. Esattamente tra una settimana gli elettori termolesi saranno chiamati a esprimersi nelle urne per scegliere il futuro governo cittadino.

Continuità, discontinuità o rivoluzione?

Queste le opzioni sul campo, tra democrazia dell’alternanza e della partecipazione.

Per questo motivo, oggi pomeriggio organizziamo un confronto tra i 4 candidati sindaci: Nicolino Di Michele (detto Nick), Marcella Stumpo, Angelo Sbrocca e Francesco Roberti.

Un confronto ideato sin dalla presentazione delle liste, ancora prima del sorteggio di lunedì 29 aprile.

L’appuntamento è a “La Vida” dalle 17. Vi aspettiamo.