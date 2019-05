TERMOLI. Grande successo e accoglienza di pubblico per la manifestazione tenutasi "La tavola Federiciana", a dispetto del meteo incerto in tantissimi hanno assistito all'evento organizzato dall'Associazione Culturale Terzo Millennio e dall'Istituto Alberghiero "Federico II".

L'evento è partito nel pomeriggio con il convegno tenutosi presso l'Aula Magna dell'Istituto Alberghiero.

Interessanti gli interventi che hanno delineato in maniera egregia le evoluzioni delle opere architettoniche sotto il periodo di Federico II, mentre Berardino De Simone e Oscar De Lena si sono soffermati sulla figura dell'imperatore considerato come un grande anticipatore dei tempi e un precursore di una ricerca per le prelibatezze culinarie senza precedenti.

A seguire il corteo con costumi medievali che ha visto sfilare non solo i soci del Terzo Millennio ma anche le associazioni gemellate come Lucera e Apricena e anche l'Avis locale.

Particolare curiosità ha destato la presenza dei falconieri che hanno esibito esemplari di un'aquila maestosa e anche di un falco addestrati in modo mirabile che hanno catturato l'attenzione di grandi e piccoli.

Un'altra splendida iniziativa portata avanti dalle sinergie cittadine come ha sottolineato il Presidente del Terzo Millennio Giuseppe Bucci, ringraziando non solo il Comune ma tutti coloro che con spirito di iniziativa e non pochi sacrifici hanno contribuito alla riuscita di questo evento.