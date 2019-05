Marcella Stumpo: “Riqualifichiamo Pozzo Dolce”

TERMOLI. “Noi non consideriamo persa la battaglia. Da qui si può ripartire per rendere pubblico tutto in questa città, che è diventata il paradiso dei privati.” Così il candidato sindaco Marcella Stumpo, commenta la situazione disastrosa di Pozzo Dolce. Un’area dal potenziale incredibile, che muore nella suo abbandono sempre più nauseabondo e che oggi ha ricevuto una ripulita dal candidato sindaco Marcella Stumpo e il suo partito.

Pozzo Dolce è una delle aree più belle di Termoli, con una posizione strategica sul mare e che trova una vista migliore solo dal paese vecchio. Uno squarcio nel cuore della città, che nasconde la sua ferita, tra le geometrie urbane e un’indifferenza figlia di una zona poco illuminata e di conseguenza poco frequentata.

Un’ area che, secondo la professoressa Stumpo, deve essere sottratta dalla svendita della città. “ Venire qui, significa rivendicare che noi non consideriamo persa la battaglia. Continua il candidato sindaco. Noi vogliamo impedire di costruire una struttura di 115mila metri cubi di cemento, che arriveranno ad una altezza poco inferiore alla chiesa di San Antonio.” Una lotta lunghissima, quella della professoressa Stumpo, per un ritorno unidirezionale alla ripubblicazione del suolo cittadino.

“Qui regaliamo ad un privato, un ettaro di terreno nella zona più bella di Termoli. Noi non permetteremo che questo scempio venga compiuto. Riteniamo di poterlo fermare e se riusciamo ad amministrarela città, metteremo in campo tutte le azioni necessarie per rescindere questo contratto.” Un degrado, quello di Pozzo Dolce, che secondo il candidato sindaco si può risolvere.

Questo attraverso delle proposte di recupero delle zone verdi, un parcheggio che si limiti solo ad un piano e contemporaneamente fare di Pozzo Dolce un parco attrezzato per la città. Varie possibilità, quelle che propone la candidata sindaca Stumpo. Un processo di recupero che può avvenire utilizzando materiali riciclabili e effettuando spese contenute. Ma il primo passo da fare, per entrare nell’ottica di un recupero funzionale, deve affondare tra le ortiche della sensibilizzazione. Una parte fondamentale dell’uomo che, mai come nel mondo di oggi, fatica a sopportare.