TERMOLI. «Ho visto un Molise da sogno». Questo il giudizio, quanto mai lapidario ed eloquente, fornito da una delle 44 partecipanti alla Camminata del benessere col Nordic Walking nell’ambito del progetto “Io cammino e guadagno salute” organizzato grazie alla sezione provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Luoghi di Prevenzione Molise attraverso i tratturi di Montenero-Guglionesi–San Martino!

Una giornata di sport, natura, sana alimentazione e benessere in compagnia.

Il raduno era previsto alle 8, in piazza Umberto a San Martino in Pensilis, dove un autobus li ha portati a destinazione, in quel di Montenero di Bisaccia; alle ore 12.30, sosta e rifornimento a Guglionesi, alleore 17, arrivo a San Martino in Pensilis.

Una spedizione capeggiata dall’istruttore di Nordic Walking Amerigo Di Giulio, che si è messo al servizio di chi non ha voluto perdersi un evento che coinvolge la popolazione e che riscuote sempre grande successo per il numero di adesioni.

Infatti, sfidando le cattive previsioni meteo, piuttosto che la pioggia, è stato il sole a caratterizzare dal cielo la Camminata del benessere.