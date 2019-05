TERMOLI. Premiazioni della Fase regionale dei Giochi della Chimica 2019: il 15 maggio alle ore 15:30 presso l’Aula Magna della Sede universitaria di Pesche (IS) si è svolta la cerimonia che ha assegnato i meritati riconoscimenti agli studenti del Liceo cittadino: nella Classe di Concorso A secondo posto assoluto per Nicola Candigliota; nella Classe di Concorso B al primo posto Sara Di Siena (che rappresenterà il Molise alla fase nazionale) e al secondo posto Roberto Pio Moscarella. Nelle graduatorie per Istituto, l’I.I.S.S. Alfano è terzo nella classe di concorso A e primo nella classe di concorso B. Altri alunni che si sono distinti nelle rispettive graduatorie: Sara D’Inzeo (6°), Manuel Petti (12°), Nicolò Potalivo (15°), Niccolò Tricarico (16°), Giulia Travaglini (23°); Alessio Bracuti (9°), Cristian Severo (12°), Luigi Sebastiani (15°), Nicola Pio Casiglio (16°) e Christian Luisi (17°).

«Un plauso ai nostri ragazzi, che ancora una volta primeggiano nelle competizioni studentesche delle varie discipline», dichiara la Dirigente dott.ssa Concetta Rita Niro, -«ed un ringraziamento particolare ai loro insegnanti, Anna Tutolo, Giuseppe Colasurdo, Giulia Spinosa, che li preparano e li supportano nel loro percorso di studio. Anche la recente visita del Nucleo Esterno di Valutazione del MIUR nella nostra scuola conferma che i nostri docenti, preparati, competenti, empatici, esperti, sono la grande risorsa a servizio delle nuove generazioni».