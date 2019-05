Operai al lavoro in via degli Abeti Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Dal 19 aprile al 20 maggio, questo il lasso di tempo necessario a risolvere parzialmente la situazione che vide protesta e diffida da parte di un legale, l'avvocato Gasperina Di Brino, in nome e per conto di due attività commerciali che si erano sentite penalizzate dall'installazione degli impianti di propaganda elettorale giusto di fronte all'ingresso dei rispettivi ingressi.

«Via degli Abeti è un problema che lamentiamo, mi pongo come residente qui nel quartiere di Santa Maria degli Angeli problema dalla scorsa tornata elettorale da un giorno all’altro ci siamo trovati i pannelli elettorali posizionati sono cartelli che non solo coprono le attività commerciali Rosso Carne e Family, due attività che sono fiore all’occhiello del quartiere ma creano problemi al traffico veicolare perché sia in entrata che in uscita dal civico 8-10 e 12, dove c’è un condominio con diverse unità immobiliari si creano problemi e disagi un residente ha problemi nel venire presso le attività o far ritorno a casa perché si rischiano incidenti stradali perché i pannelli coprono in entrata e in uscita la visibilità c’è, un problema forte al di là dell’azione mossa in prima persona dal titolare di Rosso Carni da cui ho ricevuto mandato ma l’ho acquisito da tutti i residenti del quartiere di Santa Maria Degli Angeli».



Questo scriveva l'avvocato Di Brino un mese fa. Ebbene, operai e Polizia municipale si sono adoperati nella mattinata di oggi per smontare e traslocare 9 pannelli relativi alle elezioni europee, spostati in un nuovo sito, appositamente individuato. Proprio per carenza di spazi idonei, non è stato possibile trasferire l'intera pannellatura, ma a bocce ferme, dopo le elezioni, si cercherà di trovare una soluzione definitiva.