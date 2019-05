Artigiani e appassionati: da hobby a lavoro remunerato

TERMOLI. Avete sempre avuto un’abilità manuale fuori dal comune, ma non avete mai saputo sfruttarla a pieno? Nel tempo libero vi dilettate con piccole operazioni di restauro, produzione o riparazione di oggetti e vorreste portare questa attività ad uno step successivo? Ebbene, questo potrebbe essere l’articolo che fa per voi, visto che oggi ci occuperemo proprio di artigiani ed appassionati del lavoro manuale, raccontandovi alcuni segreti per provare a trasformare questo hobby in un vero e proprio lavoro remunerato. Un cambio radicale, reso possibile dallo sviluppo tecnologico internazionale e da alcuni nuovi modelli di business, che però, facile intuirlo, richiede un’attrezzatura all’altezza.

Ecco perché, se da una parte vi spiegheremo come sia possibile, grazie all’esplosione di diversi portali ed app dedicate, trasformare i classici “lavoretti casalinghi” in “lavoro” con tutti i crismi, dall’altra proveremo a darvi qualche suggerimento relativo agli strumenti ed agli utensili assolutamente necessari per svolgere questo tipo di attività: strumenti che, ovviamente, sono strettamente legati alle attività che siete capaci di svolgere e che possono variare dalle lame standard ai raschietti, passando per le seghe circolari oppure i trapani a cui dedicheremo uno speciale paragrafo.

DI COSA SI OCCUPA UN ARTIGIANO

Iniziamo dai fondamentali, ovvero provando a spiegare in maniera chiara di cosa effettivamente si occupi un artigiano. Ebbene, stiamo parlando di uno dei lavori più antichi del mondo, che si organizzava in cooperative addirittura al tempo degli antichi romani e che, inevitabilmente, conobbe una crisi fortissima al tempo della rivoluzione industriale. Con il termine “artigiano” si indica una persona capace di realizzare o trasformare oggetti vari: può trattarsi tanto di ceramiche quanto di gioielli, tanto di oggetti in legno quanto di forchette e coltelli. Insomma, quella di artigiano è inevitabilmente una definizione vaga, che poi spesso e volentieri viene specificata da ulteriori termini che fanno riferimento alla materia lavorata prevalentemente, quali ad esempio “fabbro”, “falegname” e chi più ne ha più ne metta.

Come già anticipato, per diventare un artigiano un tempo ci si recava in una bottega (magari già da giovanissimi) e lentamente si imparava il mestiere. Oggi invece le cose sono decisamente cambiate e tantissime persone, dotate di manualità e passione, si limitano a studiare questa arte su internet, acquistano un set essenziale di strumenti per il fai-da-te ed iniziano a mettersi alla prova con piccole/grandi operazioni per puro e semplice diletto.

ATTREZZI INDISPENSABILI: DAL TRAPANO ALLA CASSETTA MULTIFUNZIONE

Gli attrezzi giocano un ruolo fondamentale nel lavoro di un artigiano e, proprio per questo, è un aspetto a cui bisogna prestare la massima attenzione. Tra i grandi classici non possiamo non parlare dei trapani a colonna. Ovviamente esistono diversi prezzi e modelli di trapano a colonna come ad esempio il trapano a colonna da banco, portatili o a batteria. L’aspetto fondamentale è quello di puntare sulla massima qualità così da avere uno strumento di lavoro affidabile e sicuro.

Attenzione anche alle cassette multifunzione dove poter riporre cacciaviti, martelli, e altre attrezzature minori che, di fatto, minori non sono visto e considerato che permettono di svolgere un pò tutte le mansioni.

COME PASSARE DA UN HOBBY AD UN LAVORO REMUNERATO

Veniamo ora al cuore del nostro articolo e quindi spieghiamo come sia possibile trasformare la passione per il mondo dell’artigianato in un lavoro vero e proprio. Ebbene, non è necessario costituire un’attività, mettere su un negozio o fare grossi investimenti per realizzare le vostre ambizioni professionali. Al contrario, potrebbe essere sufficiente il vostro smartphone. Questo perché, al giorno d’oggi, sono tantissimi sia i portali che le applicazioni mobile capaci di mettervi in contatto con decine, addirittura centinaia di potenziali clienti. Stiamo parlando di realtà quali ad esempio Prontopro oppure Nexdoor, che hanno letteralmente rivoluzionato questo settore. Realtà che, come già detto, si limitano ad avvicinare la domanda e l’offerta dei cosiddetti “lavoretti” casalinghi, andando a creare un vero e proprio mercato senza filtri.

Detto in altri termini: se siete particolarmente abili nella ristrutturazione, potete iscrivervi in uno dei portali di cui sopra, aprire un profilo personale e segnalare la vostra abilità, aspettando che vi contatti qualcuno interessato al vostro servizio.