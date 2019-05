Rai 1 rende omaggio a Niki Lauda: in onda il film sulla sua vita

TERMOLI. Si è spento all'età di 70 anni la leggenda della Formula 1 Niki Lauda, e per rendergli omaggio, Rai uno ha deciso di modificare la programmazione: in prima serata andrà in onda il film "Rush" di Ron Howard sulla vita del campione.

Il film "La nostra terra" con l'attrice termolese Maria Rosaria Russo, previsto nel palinsesto per questa sera, verrà trasmesso prossimamente.