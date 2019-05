Edison perde il ricorso in Consiglio di Stato sui canoni delle piattaforme

TERMOLI. Battuta d’arresto in Consiglio di Stato per due dei ricorsi Edison contro la rideterminazione dei canoni di occupazione demaniale per gli impianti off-shore al largo di Termoli. Dopo aver vinto in primo turno, al Tar Molise, nel secondo grado di appello il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avuto ragione, con l’accoglimento dell’istanza con cui si chiedeva di ribaltare l’esito della precedente sessione. Edison s.p.a. è titolare di una concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, al largo di Termoli, rilasciata con d.m. 9 marzo 1978 e di una successiva concessione demaniale marittima per l’occupazione di uno specchio d’acqua di mq 16.935 al fine di mantenere alcune boe di ormeggio, due piattaforme fisse denominate Rospo Mare A e Rospo B, una boa di caricamento, delle tubazioni flessibili, un serbatoio di stoccaggio galleggiante denominato Alba marina, nonché altre tubazioni necessarie per l’attività di coltivazione degli idrocarburi.

La concessione demaniale marittima è stata rinnovata dalla Capitaneria di Porto di Termoli fino al 31 dicembre 2011, nonché, ex lege 24 febbraio 2012, n. 14, fino al 31 dicembre 2012. Il canone dovuto dalla concessionaria era fissato in 55.757,15 euro per il 2011, salvo conguaglio, e, per l’anno 2012, in 57.848,04 euro inclusa la rivalutazione Istat. In vista della scadenza, Edison s.p.a., con istanza 10 dicembre 2012 prot. n. 22398, richiedeva il rinnovo della concessione demaniale marittima per il mantenimento del campo di coltivazione di idrocarburi “Rospo Mare”, precisando di aver modificato il galleggiante Alba Marina utilizzato per lo stoccaggio del prodotto.

La Capitaneria di Porto di Termoli, con comunicazione 13 febbraio 2013, quantificava il canone dovuto per il 2013, in € 381.199,00; la decisione era motivata con il richiamo alla circolare 24 maggio 2001 n. 120 del Ministero dei trasporti e della navigazione e la quantificazione operata distinguendo tra “Area coperta da impianti di facile rimozione: mq 5.858,29” e “Area scoperta”, quest’ultima identificata nell’ “area virtuale FSO Alba marina, corrispondente al cerchio avente il raggio pari alla lunghezza del galleggiante”. Con nota 2 aprile 2013 Edison s.p.a. contestava la quantificazione del canone operata dalla Capitaneria di Porto e chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, che, in effetti, era sospesa con provvedimento del 10 aprile 2013, motivato dalla necessità di richiedere un parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso; il parere era conforme all’impostazione seguita dall’Amministrazione nel senso che il calcolo del canone doveva avvenire tenendo conto dell’area virtuale. La Capitaneria di Porto, infine, con provvedimento 29 agosto 2013, confermava la precedente quantificazione del canone concessorio, cui aggiungeva un conguaglio per gli anni dal 2008 al 2012 per complessivi € 2.289.051,00.

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Molise Edison s.p.a. impugnava il predetto provvedimento sulla base di tre motivi: con il primo motivo sosteneva la violazione dell’art. 10 d.l. 4 marzo 1989, n. 77 conv. in l. 5 maggio 1989, n. 160, unitamente alla circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 dicembre 1988, n. 77 e alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2012, n. 47, per aver la Capitaneria di Porto erroneamente applicato ad una concessione per finalità produttiva il criterio dello specchio d’acqua virtuale (c.d. criterio dei gavitelli), valido solo per concessioni con finalità turistico – ricreative; con il secondo motivo era sostenuta l’illegittimità per travisamento dei fatti ed erronea interpretazione della legge: anche a voler applicare il criterio dello specchio d’acqua virtuale, si dovrebbe tener conto del fatto che il serbatoio galleggiante non può essere assimilato ad un gavitello per avere funzione diversa da quella della segnalazione; con il terzo motivo, era contestato il provvedimento nella parte in cui precisava che il mancato pagamento degli importi richiesti era causa di decadenza della concessione. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, n. 430/2018, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado proposto da Edison s.p.a. per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario.

Stesso discorso per un secondo ricorso, presentato dopo che la Capitaneria di Porto di Termoli, con comunicazione 3 aprile 2014, quantificava il canone dovuto per il 2014, in € 381.199,00; la decisione era motivata con il richiamo alla circolare 24 maggio 2001 n. 120 del Ministero dei trasporti e della navigazione e la quantificazione operata distinguendo tra “Area coperta da impianti di facile rimozione: mq 5.858,29” e “Area scoperta”, quest’ultima identificata nell’ “area virtuale FSO Alba marina, corrispondente al cerchio avente il raggio pari alla lunghezza del galleggiante”.