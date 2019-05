TERMOLI. Un'estate al mare: vi presentiamo il lido Tricheco di Termoli. Nasce nel 1976, per opera di Antonio Salerno che diventa il fautore di uno dei primissimi lidi annoverati a Termoli.

Già da allora, buon gusto della cucina, della pizzeria e gli ottimi servizi offerti, lo rendevano un posto unico e speciale, dove poter trascorrere il giorno, ma anche la sera, accompagnati da una delicata brezza marina.

A distanza di 40 anni, tutto è stato tramandato secondo le tradizioni familiari, ma tenendo presente le nuove esigenze del cliente, unite ad uno stile etnico e del tutto rinnovato. Ciò che si tramanda di padre in figlio, ossia da Antonio ad Alessandro Salerno, attuale titolare, non è altro che un binomio di esperienza decennale e nuove idee frizzanti: un connubio che, ad oggi, funziona davvero bene e si sta consolidando nel tempo.

Il lido Tricheco garantisce servizi impeccabili, il tutto tenendo conto di ogni cliente, dalla famiglia che cerca tranquillità, alla comitiva che vuole trascorrere un divertente fine settimana, allo sportivo che vuole fare una partita a beach.

Il lido Tricheco offre: affitto ombrelloni, lettini e cabine; cabine ad uso spogliatoio e provate; docce calde e fredde (con acqua potabile); servizio salvamento in mare e di primo soccorso; noleggio pattini e mosconi; toilette e servizi per disabili con possibilità di raggiungere l'arenile senza barriere architettoniche; Wi-Fi Area e punto internet; parcheggio riservato alle biciclette e motocicli (interno); bar, ristorante e pizzeria con forno a legna; campo da beach volley regolamentare; campo da beach tennis regolamentare; giochi per bambini con ampio parco giochi, altalene, scivoli e castelli; possibilità di festeggiare i compleanni (matrimoni, banchetti, cresime, battesimi) all'esterno e al coperto; corsi di acquaticità per bambini ed adulti; attrezzi per attività sportive; due ludoteche per bambini e laboratori didattici; animazione in spiaggia; animazione per bambini nei giorni festivi.



La dedizione e l’impegno che i titolari hanno impiegato nel costruire questo piccolo angolo di paradiso, oggi sono ripagati con il riconoscimento - sia dei turisti che dei residenti - che premia la loro passione e la loro professionalità.



Il lido Tricheco è a Termoli, in Via Rio Vivo 83, sul Lungomare Sud.

Sabato 25 maggio pizzeria e ristorante aperti al pubblico.

Per info e prenotazioni: 0875 - 880104.