Verso il voto: i sindaci puntino al rinascimento delle proprie comunità

TERMOLI. Un consiglio ai futuri sindaci alla vigilia delle elezioni? Riavvicinare i cittadini alla partecipazione ‘vera’, garantendo loro spazi in cui l’impegno delle persone possa trasformarsi in atti amministrativi.

Ma non basta. Occorre ridare una nuova immagine alle proprie Comunità con un Esecutivo che riavvii i concorsi di idee. Insomma bisogna ridare identità ai Paesi dopo decenni di politica che non ha saputo proporre altro che vecchi schemi di alleanze e di spartizioni, talvolta persino trasversali. In Molise l’attività industriale è inesistente e l’agricoltura rimane abbandonata a se stessa. I giovani se ne vanno; e quei pochi rimasti si trascinano tra i vari bar, sperando di incappare in qualche lavoretto. Perciò occorre adoperarsi al fine di rimettere in moto l’economia, investendo anche nella terra. Lo stesso turismo, limitato alla costa, non può essere lasciato al ‘mordi e fuggi’ di antica (ed attuale) memoria ma va correttamente integrato in relazione al territorio.



Se questa è la premessa, altri temi di competenza sindacale devono essere la difesa dell’ambiente (e, quindi, della salute), la rigenerazione urbana e la democrazia deliberativa, senza omettere i piani di sostegno agli anziani e quelli di formazione per i giovani. Infine, occhio agli investimenti nella cultura e nella ricerca. Soltanto questa può rivelarsi la visione alternativa per amministrare ‘ex novo’ la cosa pubblica. Bisogna ripartire dai veri contenuti dei Palazzi municipali, dalla prossimità (perché è da lì che occorre partire per ricostruire meglio). Si deve ritornare a creare una cultura che è rimasta frammentata, perdendo di senso, di operato e di significato. Soltanto così rinasceranno Comunità riattivate dalla nuova passione politica e dalla voglia di partecipazione.

Per ciò stesso occorre puntare sui diritti sociali per rimettere finalmente al centro le persone. E’ necessario apprestare impegni nuovi a favore delle collettività, ponendo – in primo piano – àmbiti ben definiti. Ed il primo deve riguardare gli anziani con la necessità di mettere in piedi una rete di custodi sociali che non si lìmitino alle telefonate mattutine ma facciano persino la spesa o vadano in farmacia; poi ci vogliono assistenti sociali comunali unitamente ad una congrua assistenza domiciliare. Infine, soprattutto in questo momento, parlare di difesa dell’ambiente non può che voler dire far valere il diritto alla salute dei cittadini, minacciati e decimati dal male del secolo che parrebbe colpire soprattutto una serie di aree del Basso Molise ben definite.

Le Comunità molisane appaiono trascurate dalle politiche regionali. Una linea ferroviaria c’è, ma non funziona da qualche tempo. La tratta viene considerata secondaria e, come tale, non è stata mai elettrificata. Insomma il quadro è fosco ed i Sindaci dovrebbero darsi da fare bene più del minimo che hanno fatto a tutt’oggi, male occupandosi finanche di servizi essenziali per il cittadino come le biblioteche ed i centri per i giovani, che sono strutture veramente importanti in un territorio che appare smantellato ed invaso – un po’ dovunque – da sale da gioco. La sintesi è quella per cui il Molise vive in una condizione di ripiegamento assoluto con alle spalle decenni devastanti persino da un punto di vista antropologico. Cosa che impone innanzitutto una risposta politica, di certo non solo tecnico-amministrativa.

Ecco perché le varie liste che periodicamente vengono predisposte per affrontare la campagna elettorale dovrebbero attingere non ai ‘totem’ ed ai sempiterni santoni-porta voti quanto piuttosto a quel giacimento di moralità politica ancora presente tra i cittadini. Tutto questo perché le Comunità locali sono giunte ad una sorta di bivio: continuare a perseverare nell’attuale deriva mercantile (io do una cosa a te, tu ne dai un’altra a me) oppure imboccare una strada diversa dalle solite ammucchiate improvvisate che rappresentano sempre il frutto di operazioni di trasformismo.

Claudio de Luca