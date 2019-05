TERMOLI. Lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Molise con due esiti differenti. Dalle intersezioni di viale Trieste a via Mascilongo tutto ok, da via Mascilongo a via Inghilterra molto meno. Problemi tecnici riguardanti i materiali bituminosi, dovuti a un guasto dell'impianto che li produce e forse anche a una scelta dello stesso, hanno determinato la protesta di alcuni esercenti che si sono visti rifare un marciapiedi in modo non uniforme.

Abbiamo raccolto la testimonianza di Manuel Plescia, titolare della Vineria delle Streghe.