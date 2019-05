TERMOLI. Nel corso del mese di maggio, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Termoli, il Vescovo, Gianfranco De Luca ha presieduto una celebrazione eucaristica insieme al parroco, don Gabriele Morlacchetti e a don Luigi Mastrodomenico, durante la quale hanno ricevuto il battesimo nove bambini e due adulti. Un rito molto suggestivo e commovente, specialmente quello del battesimo per immersione di alcuni di loro e il Rito di iniziazione cristiana per le due catecumene, che oltre al battesimo hanno ricevuto la cresima e l’eucaristia.

Il percorso dell’iniziazione cristiana degli adulti fu istituito nella Diocesi di Termoli-Larino nel 2013 per volontà del Vescovo De Luca per rispondere alle richieste di persone non battezzate di aderire alla fede della chiesa cattolica. Si tratta di un itinerario della durata di due anni per una discreta conoscenza delle Scritture e una fede sincera da scoprire.

Le due catecumene Silvia e Laura (nome di battesimo da loro scelto) sono le ultime due di undici adulti che in questi sei anni hanno ricevuto i sacramenti nella Diocesi.

Così una delle persone adulte che in questi anni si sono accostate alla fede e hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana ha descritto l'esperienza: “Questi due anni mi hanno permesso di avvicinarmi alla Chiesa da me sconosciuta e di scoprire il valore dei sacramenti. Grazie al percorso fatto ho capito i vari passaggi del cammino di fede che conduce alla vita cristiana”.