Medici di base molisani sul piede di guerra, pronti all'azione legale

CAMPOBASSO. E’ di poche ore fa la notizia che ha messo in allarme tutta la categoria dei medici di base molisani, secondo la quale il commissario alla sanità, dott. Angelo Giustini, ha ordinato all’ASREM il recupero delle indennità che gli operatori sanitari avrebbero indebitamente percepito negli ultimi 10 anni.

In buona sostanza i medici di base si ritroveranno a torto o a ragione a dover restituire somme, in alcuni casi, molto elevate per aver percepito rimborsi per le guardie mediche che probabilmente non avrebbero dovuto ottenere.

Per rendere l’idea della portata di ciò che l’ASREM richiederà si parla di circa 6 milioni di euro da suddividere per tutti i medici di base hanno usufruito di queste indennità dal 2007, con alcuni medici che purtroppo dovranno restituire decine di migliaia di euro.

Ciò che in queste ore crea sconforto e stupore tra i diretti interessati ha a che fare proprio l’origine dell’indennità, frutto di un contratto precedentemente sottoscritto tra la Regione e la categoria dei medici di medicina generale nel quale le parti si erano accordati proprio per attribuire ai medici di base determinate somme.

Vista la decisione con cui stanno procedendo c’è da aspettarsi che a breve inizieranno tutto le attività di recupero del credito a discapito di tutti i medici di base.

Vista la gravità della situazione alcuni medici di base hanno già dato mandato allo Studio Legale Iacovino & Associati di Campobasso e Roma per essere tutelati in questa che molto probabilmente sarà una vera e propria battaglia legale.