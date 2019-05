TERMOLI. Domani e sabato, nella sala convegni dell'Hotel Meridiano sul Lungomare Cristoforo Colombo a Termoli, si terrà il secondo convegno regionale "Le Malattie Reumatiche" la cui direzione scientifica è del dottor Enzo Cordisco, responsabile ambulatorio di Reumatologia dell'Uoc di Medicina dell'Ospedale Civile San Timoteo di Termoli. Come per la scorsa edizione, tanti luminari specialisti del settore si alterneranno al tavolo e ai microfoni per portare a conoscenza le loro teorie scientifiche molte delle quali già messe in atto con risultati ottimali che hanno reso meno sconosciuti i rimedi per questa patologia che in diversi casi, fino a pochi anni fa, era addirittura invalidante e portava a situazioni irreparabili e che oggi invece ha fatto grandi progressi e i risultati sono davvero incoraggianti.

Nei due giorni si parlerà di Revisione di topic nelle malattie autoimmuni con i moderatori Roberto Paganelli e Mario Gabini, e nella seconda sessione dei nuovi target terapeutici in Artrite Psoriasica con Enzo Cordisco, Ennio Lubrano e Mario Gabini. Il giorno seguente, sabato, sarà la volta delle Revisioni di Topic in Reumatologia con Carlo Perricone e degli Aspetti Gestionali: Immagini e Comorbilità i cui relatori saranno il dr Roberto Camperchioli e Egidio Del Vescovo. Nell’ultima sessione si affronterà il tema Pmr e Malattie sistemiche di cui parleranno Stefania Falciglia, Nicola Serafini e Paola Volpe.