«La verità fa bene!» Il lungo sfogo del comitato sisma di Guglionesi

GUGLIONESI. «La Verità fa bene!» E’ così che inizia il lungo sfogo del comitato Terremoto nella persona di Achille Ionata.

Una verità scomoda a molti. Un sisma ha colpito il basso Molise, il sisma come dicono tutti, fortunatamente, non ha ucciso nessuno. Ma è proprio così?

Non avrà ucciso fisicamente qualcuno, ma psicologicamente di danni ne ha fatti, e tanti anche.

Un crollo psicologico che ha colpito la stragrande maggioranza di persone che, da un momento all’altro, si è ritrovata senza casa. Senza il focolare domestico. Lasciandosi tutto alle spalle e cercando di ricominciare a vivere in altre zone.

Lasciati così, in balìa delle onde, con tante scartoffie da firmare e tanti mesi di attesa per prendere qualche soldino, che spetta loro di diritto.

E allora basta! C’è tutto nella lettera del signor Ionata che, da mesi, ci mette la faccia, senza paura. E lo fa per lui e per i tanti che, come lui, hanno dovuto rimboccarsi le maniche e far i conti da soli.

«La Verità è che il 16 agosto 2018 il terremoto ha sconvolto e investito molteplici comunità e con esse la nostra.

La Verità è che tutti siamo contenti che nessuno, appartenente alle zone compromesse dal sisma, è venuto a mancare ai propri cari e alla comunità tutta.

La Verità è che i soccorsi sono stati tempestivi, pronti e efficienti.

La Verità è che la Protezione Civile si è attivata attuando anche interventi innovativi e funzionali.

La Verità è che il terremoto ha messo a dura prova la macchina amministrativa che si è dovuta riorganizzare per l’emergenza contando su un numero ridotto di risorse lavorative per poter far fronte alle innumerevoli richieste e per poter aiutare i propri cittadini.

La verità è che il nostro territorio è vocato naturalmente agli eventi sismici e franosi.

La verità è che molti fenomeni naturali possono anche essere indotti dall’imperizia, dalla negligenza e dagli interessi dell’uomo.

La Verità fa bene!

La Verità è anche che, siccome che non ci sono state vittime e ne siamo felici, il disagio senza lutto provato da chi ha subito danni e il conseguente sgombero è stato non solo non capito e minimizzato ma anche giudicato, monetizzato e strumentalizzato da persone appartenenti a questa comunità: “I mormorii di corridoio o sul famosissimo muraglione di lungomare arrivano anche alle orecchie di chi non vuol sentire perché crede ancora nei concetti di comprensione e aiuto comunitario.”

La Verità è che se un gruppo esiguo di cittadini si riunisce con il solo intento di garantire flusso fluido di informazione e comunicazione per poter aiutare anche chi non ha nessuno, invece di essere appoggiato e supportato viene giudicato e ostacolato.

La Verità è che se non c’è dialogo e collaborazione fattiva e facilitante quella che innesca il muto aiuto, lo spazio lasciato al vuoto viene occupato dal giudizio; il passo è breve, si cade nel baratro del pregiudizio!!!

La Verità è che il mutuo aiuto agevola tutta la comunità, le case sgomberate potrebbero essere abbandonate, causando degrado e incuria che viene subita da tutta la collettività.

Pensiamo al centro storico, solo per fare un esempio: il centro storico è di tutti, non solo dei proprietari degli immobili.

Noi siamo il “centro storico”.

Noi siamo “L’edilizia scolastica”.

Noi siamo il “Patrimonio storico e artistico"

Noi siamo “Palazzo Vernucci”.

Noi siamo lo “IACP”.

Noi siamo la piccola vecchietta che impaurita chiede: cos’è il CAS, il modello AeDES? A chi devo rivolgermi?

Noi siamo una comunità!?

In ultimo, la verità contestuale è che il 16 agosto 2018 alle ore 20:18:04 il terremoto ha sorpreso le persone nell’intento di salutarsi, di cenare, di giocare, di guardare in tranquillità la Tv, di raccogliere la biancheria, di ritorno da una passeggiata a Castellara con amici, interrompendo il tutto e facendo cadere l’intera comunità in un silenzio surreale misto a terrore. Lo ricordate??

E’ il silenzio incolmabile che ancora percepiscono le persone che sono fuori casa o che hanno subito danni a vario titolo, che può essere compreso solo con un po’ di umanità e rispetto.

Il silenzio, vuoto e surreale perché permeato di giudizio, dovrebbe invece gridare comprensione e verità.

La Verità fa male solo a chi non la rispetta!!

Con la presente, inoltre, vogliamo ringraziare quanti, nonostante tutto, ci sostengono e aiutano, primo fra tutti don Gianfranco».