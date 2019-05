A proposito di turismo a Termoli

TERMOLI. A margine della lodevole iniziativa di Termolionline di mettere a confronto i quattro candidati sindaci, vorrei dare il mio contributo propositivo sul settore turistico, che dovrebbe essere quello trainate per la nostra Termoli e, più in generale, di tutto il Molise. Ho scelto il turismo, sia per l’importanza, sia perché è un ambito che conosco bene per essere stato un imprenditore nel ramo e per aver presieduto alcune associazioni turistiche; segnatamente, Consorzio Turistico Acque Chiare e rappresentante regionale nel consiglio nazionale Sib.

Non so quanti termolesi conoscono le mille peculiarità di Termoli spendibili turisticamente. Queste peculiarità, a volte anche esclusive, sono mal tenute e poco valorizzate.

Prendiamo l’esempio di un’azienda manifatturiera; prima di immettere un prodotto sul mercato deve renderlo affidabile e appetibile alla clientela cui vuole rivolgersi, e solo dopo può lanciarlo sul mercato supportandolo da un’adeguata campagna pubblicitaria.

Allora, qual è il nostro prodotto trainante? il mare. Questo dovrà essere l’impegno maggiore della nuova amministrazione. Tanto per essere chiari, se non risolveremo il problema del depuratore, con annesso problema della puzza, faremo meglio a non aprire bottega.

Parlavo delle peculiarità che Madre Natura ci ha regalato, ebbene, una particolarità non riscontrabile in tutta la costa adriatica (lato Italiano), è quella di avere due spiagge in due punti cardinali diversi; In alcune strade del centro e del borgo, abbiamo il privilegio di godere la vista mare sia a N/W che a S/E.

Pista pedonale. Con non grossissimi investimenti si potrebbe completare il collegamento delle due spiagge sino ad arrivare a collegare i nostri due fiumi, Sinarca e Biferno, con un percorso ciclo/pedonale di oltre 10 Km. Naturalmente dovrà essere attrezzato con un adeguato arredo urbano e punti di ristoro.

Mi pare che la prima parte, iniziando dalla Torretta, sia già bene attrezzato da arredo urbano lodevole e da punti di ristoro. Un plauso e un incoraggiamento a perseverare, va all’imprenditore del punto di ristoro creato nelle vicinanze del ristorante CIAN. Si potrebbero sollecitare gli stabilimenti balneari ad anticipare l’apertura a maggio almeno nell’attività non balneare. La mia fissa idea e quella di edificare tutto il costone a monte della spiaggia, con il vincolo di costruire solo strutture ricettive. Continuando l’ipotetico percorso di questo itinerario, arriviamo nel tratto della “Passeggiata dei Trabucchi”. A dire il vero di trabucchi gli è rimasto solo il nome. Qui bisognerebbe incoraggiare e incentivare i proprietari dei trabucchi superstiti a restaurarli e spronare i titolari delle nuove concessioni a costruire i nuovi. Un incentivo potrebbe essere quello di concedergli la possibilità di esercitare la piccola ristorazione (gli esempi non mancano). Sempre su questo tratto, sarebbe necessaria una riqualificazione dell’arredo e far emergere e valorizzare tutta la scogliera naturale che cinge il promontorio, facendo venire alla luce tutti gli scogli che sostengono il paese vecchio, pulirli e sorvegliarli in tempo reale.

A questo punto del percorso dobbiamo necessariamente fare un salto a piè pari e sorvolare il depuratore. Bisogna eliminarlo, costi quel che costi.

Arrivati al porto, si potrebbe favorire un excursus sulle banchine d’imbarco passeggeri. L’idea è quella di migliorare e abbellire le strutture esistenti e favorirne nuove, possibilmente con costruzioni leggere e armoniose tra loro (vedi porto turistico di Barcellona). Proseguendo il percorso, troviamo il porto turistico che già da solo è un’attrazione. Proseguendo ancora il cammino, all’altezza dell’incrocio del meridiano con il parallelo, sarebbe opportuno migliorare lo stelo esistente, rendendolo più comprensibile. Anche in questa zona non starebbe male un punto di ristoro su una delle due piazzette sopraelevate. Ancora più in là, lungo il tracciato già esistente che corre a valle degli stabilimenti balneari, lato sud, sarebbe auspicabile completare l’arredo urbano. Vale lo stesso discorso degli stabilimenti a nord, anticipare l’apertura stagionale. Anche qui vedrei l’edificazione di strutture ricettive sul costone a monte degli stabilimenti. Per il completamento del tracciato fino alla foce del Biferno, credo ci sia già un progetto di massima. Il consiglio che mi sento di dare per superare l’ostacolo dove il mare è arrivato sino alle abitazioni (abusive), è di invertire il sistema di difesa: anziché le barriere al largo, creare una scogliera che parta dalla riva e si protenda verso il largo, così da creare un lungomare tipo Lungomare Caracciolo di Napoli.

Paese Vecchio. Anche qui, madre natura è stata benevola. Di solito i centri storici sono ingabbiati dalle periferie che gli sono cresciute intorno; Il nostro è assestante, proteso verso il mare. Caratteristica rara. Lo dobbiamo curare, sorvegliare come una persona anziana cui vogliamo bene.

CASTELLO (il nostro emblema). Ho più volte visitato castelli di fattura simile al nostro e ho apprezzato di come siano curati e mantenuti. Beh! Il nostro sotto questo aspetto è proprio messo male. Eppure non occorrono ingenti finanziamenti per renderlo più accogliente e fruibile. Sarebbe opportuno che tutti gli ambienti fossero aperti al pubblico e che all’ingresso di ogni stanza fosse posta una targa che descriva tutte le funzioni che hanno avuto lungo il corso dei secoli. Sarebbe anche intrigante se s’individuasse un angolo, una fessura e apporci una targa nella quale si indichi che quella è la residenza “du mazzmarille”. Ho in diverse occasioni stigmatizzato come producano un cazzotto nell’occhio quei tubi di plastica bianchi che scendono lungo i muri dell’ingresso. Non mi pare ci sia bisogno di un mutuo per eliminarli e lasciare nuda la treccia in rame dei parafulmini (si può).

REJECELLE. Anche qui manutenzionarla e, paradossalmente, alimentare la disputa con altri comuni che rivendicano il primato, come la strada più stretta d’Italia.

FARO. Ma si doveva necessariamente ricostruirlo nel mezzo del Paese Vecchio? Le Belle Arti che hanno detto? e se sì, ma proprio con quattro pali di cemento?

RISTORAZIONE. Questa dovrebbe essere incentivata, incoraggiata, controllata e ancor più pubblicizzata per farla divenire un vero brand di Termoli dal nome: “Brodetto di Termoli”. Anche qui una disputa con i nostri cugini vastesi farebbe l’effetto di pubblicità gratis.

RAPPORTO CON LE TREMITI. Qui servirebbe un capitolo a parte, mi limito a dire che sfruttiamo male questa grossa opportunità.

L’elenco sarebbe ancora lungo ma per ragioni di spazio mi fermo qui. Resto a disponibile di tutti.

A chiusura mi permetto di fare un appello alla futura amministrazione, qualunque essa sia: Una volta eletti, non chiudetevi dentro il palazzo, vivete la città, solo vivendola quotidianamente vi renderete conto di tutte le lacune e dall’incuria e porvi velocemente rimedio.

Gigi Rosati