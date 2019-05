TERMOLI. Martedì 21 maggio, presso la sala conferenze dell'Istituto alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli, si è tenuto un evento organizzato dalla Onlus “Les Mamans d'Afrique” (www.facebook.com/lesmamansdafrique). La finalità dello spettacolo era quella di raccogliere fondi per gli oltre 200 bambini sostenuti in Togo dall'associazione umanitaria e, Raffaella Cosenza, in qualità di rappresentante della Onlus, ha illustrato i progetti realizzati e in corso di realizzazione in Africa.

Il Dirigente Scolastico Maria Chimisso, dopo i saluti iniziali, ha ribadito ai ragazzi presenti quanto sia importante e gratificante aiutare il prossimo.

A seguire, sul palco, si sono alternati la prof.ssa Adele Terzano, mattatrice indiscussa dell'evento con la sua commovente perfomance recitativa e l’ormai conosciutissimo e apprezzatissimo Don Elio Benedetto, sacerdote-cantautore e parroco di Palata, che ha coinvolto ed entusiasmato il pubblico con le sue canzoni ispirate dalle parole, dagli insegnamenti e dai messaggi di Madre Teresa di Calcutta, la Santa degli ultimi, dei poveri e dei sofferenti.

Ad impreziosire ulteriormente l'evento, Sebastiano di Pardo ha raccontato Termoli attraverso le sue poesie in vernacolo. Con grande trasporto emotivo, passione e commozione, ha narrato la storia di due fratelli patrioti, i Fratelli Brigida, canalizzando l'attenzione e l'interesse dei ragazzi.

Un’iniziativa riuscita, quella di Termoli, tanti i messaggi di fratellanza e amore che hanno sicuramente sensibilizzato e avvicinato i presenti al mondo della solidarietà.