TERMOLI. Si è tenuta presso l’Aula Magna “Adriatico” del Polo Universitario di Termoli, l’evento “Formazione e Network di imprese: il lavoro in una società che cambia” a conclusione del corso post-diploma “Operatore di Macchine Utensili ad alto contenuto tecnologico”. Il corso è stato progettato e finanziato da Scuola e Lavoro in collaborazione con 6 aziende del settore della meccanica di precisione/automotive: Delta Impianti Industriali srl, Emmepi srl, Gruppo Argirò srl, Teodoro Impianti srl, TCM srl e La Meccanica Oriente srl. Hanno inoltre collaborato le aziende Hexagon Manufacturing Intelligence e la Overmach Spa. All’incontro sono intervenuti la prof.ssa Francesca Di Virgilio, docente di Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane presso l’Unimol, con un suo intervento dal titolo “Network, reti e relazioni fra attori nei sistemi di business: il ruolo della formazione continua e sinergica”; la Prof.ssa Patrizia Santella, Direttore Scuola e Lavoro; Rino Muccino - Emmepì Srl; Fabio Cordella - Teodoro Impianti e gli allievi del corso. Presenti anche alcune classi del 4° e 5° Industriale E.Majorana di Termoli.

"Questa giornata che chiude questo ciclo di lezioni - ha detto la prof.ssa Di Virgilio ai ragazzi e a tutti i presenti - non deve essere un punto di arrivo, ma sicuramente di partenza. Oggi il lavoro è cambiato a differenza anche di una decina di anni fa: una volta entrati in fabbrica come forza lavorativa, dovete dopo un primo momento di apprendimento, diventare sinergicamente parte integrale del sistema lavorativo, altrimenti è il sistema stesso che vi esclude dal processo lavorativo". In pratica il progetto messo in atto dal settore Scuola - Lavoro è un trampolino di lancio per molti giovani che hanno l'occasione, mentre stanno ancora studiando, di poter fare le loro prime esperienze a contatto diretto con il mondo del lavoro e non soltanto tramite libri e nozioni orali didattiche, poiché si tocca con mano e si cominciano a fare delle esperienze che potranno essere più che utili una volta usciti da scuola. Con questo progetto il mondo del lavoro reale diventa più familiare. Prima dell'inizio del convegno abbiamo ascoltato le prof.sse Francesca Di Virgilio e Patrizia Santella.