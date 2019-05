TERMOLI. Si è svolta mercoledì 22 maggio 2019 presso l’Aula Magna del Liceo classico la giornata finale del percorso didattico innovativo dell’I.I.S.S. Alfano sul “debate”.

Sotto gli occhi di un pubblico attento e coinvolto e della giuria composta dai docenti referenti del percorso innovativo (Valeria Cataldo, Maria Rosaria Di Vito, Mario Mascilongo, Giovanni Francesco Massaro e Tiziana Ricciardi) si sono disputate prima la finale per il 3° e 4° posto sul tema: “Le ‘ronde’ organizzate dai cittadini per proteggersi dai criminali devono essere vietate”, tra la squadra che ha sostenuto la tesi “pro” (“Amarillide”, della classe 3A del Liceo Classico) e la squadra che ha sostenuto la tesi “contro” (“Il triplete”, della classe 4B del Liceo Classico), finale che ha visto prevalere di pochissimo la squadra pro, e, a seguire, la finale per il 1° e 2° posto sul tema: “La legge deve obbligare i negozi a chiudere la domenica”, tra le squadre “pro” (“BEM”, della classe 3B del Liceo Classico) e “contro” (“A. C. Denti”, della classe 5C del Liceo Scientifico) che ha visto prevalere la squadra contro.

La giuria ha voluto premiare anche il miglior “debater” della giornata, premio che è andato a Beatrice Lemme, della squadra BEM, che ha prevalso per un solo punto su Benedetta Biondi (A.C.Denti), mentre al terzo posto si è classificato Giuseppe Terone (Il Triplete).

Al termine dell’evento gli alunni partecipanti ma anche i docenti e genitori presenti tra il pubblico si sono congratulati per un’iniziativa della quale è stato apprezzato l’evidente ed elevato valore formativo.