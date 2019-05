«In via IV Novembre la buca c'è, ma manca l'asfalto»

TERMOLI. Ci scrive un residente di via IV Novembre: "È più di una settimana che in questa nostra centralissima via, è presente quest'estesa buca e stamattina a momenti ci scappava l"irreparabile: ho telefonato al Comune per segnalare il problema e sapete cosa mi hanno risposto? Che non avevano l'asfalto per chiudere il buco. Ho pensato a quel punto che probabilmente sarei sceso al mare per prendere un secchio di sabbia e creare un palliativo in attesa che al Comune possano comprare un po' di catrame, così da evitare situazioni pericolose nella centralissima via IV Novembre."