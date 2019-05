Pioggia battente, tuoni e fulmini: il maltempo 'bagna' lo spoglio

TERMOLI. Uno spoglio bagnato, quello di oggi a Termoli, per le elezioni amministrative, pari alla giornata del voto. Un vero e proprio temporale con tuoni e fulmini prelude all'apertura delle urne.

Ma quali sono le previsioni meteo?

Meteoinmolise.com aveva previsto che oggi la giornata era caratterizzata da diffuso maltempo sia al mattino che nel pomeriggio. Tutto il territorio regionale sarà interessato da precipitazioni sparse che, localmente, potrebbero anche risultare a carattere temporalesco lungo le aree costiere tra il pomeriggio e la sera. Ventilazione da debole a moderata di prevalente origine sciroccale più evidente lungo la costa. Temperature stazionarie. Mare da poco mosso a mosso.

Martedì: prima parte del giorno con alte possibilità di rovesci sul Molise interno centrale ed occidentale. Sulla costa, cielo parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio, ad iniziare dalla provincia di Isernia, tendenza a miglioramento. In serata cessano i fenomeni anche nell’interno. Sulla costa, non si esclude qualche debole ed isolato piovasco pomeridiano. Ventilazione moderata sud-occidentale. Temperature in lieve aumento. Mare mosso.

Mercoledì: al mattino, cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio ma soprattutto in serata, è atteso un nuovo aumento della copertura nuvolosa che nel corso della notte si farà via via più compatta. Venti forti da sud-ovest. Temperature in aumento. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento.