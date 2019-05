Il 5 per mille a chi? Larino non partecipa!

LARINO. Viene da pensare che i Molisani nutrano diffidenza nei confronti delle proprie Amministrazioni civiche. Lo lascia intuire il numero dei conferimenti (prossimo allo ‘0’) che da anni non onora il 5x1.000 che il legislatore avrebbe voluto girare ai ‘welfare’ locale. D’altronde non potrebbe essere diversamente ove si pensi che, una sola volta nella sua storia, Palazzo ducale a Larino organizzò una richiesta formale ai cittadini (con tanto di volantini di propaganda). E, ad occuparsene, non fu l’iniziativa della Ragioneria quanto piuttosto la buona volontà della Polizia locale che si lanciò nell’agòne col semplice concerto dal Settore economico. Dopo di che non se ne fece più alcunché. Vi chiederete perché. Io credo che gli Esecutivi locali pensino che gli unici soldi ‘buoni’ non siano quelli provenienti da una corretta amministrazione dei servizi prestati quanto piuttosto quelli imprevisti che, nel corso degli anni, arrivino solo perché abbiamo un assessore regionale amico che ce ne abbia fatto dono. Naturalmente non è soltanto il centro frentano a patire di questa diffidenza ma la gran parte dei Comuni molisani. Per fortuna altrove non è così.



Il 5 x 1.000 fu introdotto con i cc. 337-340 della legge finanziaria n. 266/2005. Poi Il Dpcm 19 marzo 2008 stabilì che i Ministeri competenti dovessero attendere all'obbligo di rendiconto pubblico entro un anno. Dapprincipio il contribuente lo poteva vincolare a sostegno delle categorie del volontariato, delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, della ricerca sanitaria e scientifica delle Università. Ma poi il numero dei destinatari si allargò al punto da inserire le associazioni dei ‘gay’ (per combattere l’omotransfobia) e tante altre curiose sigle. Nel modulo della dichiarazione dei redditi si trova un riquadro ‘ad hoc’ per il 5 x 1.000. Basterà firmare nel primo a sinistra "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale delle associazioni di promozione sociale”, ecc. Quindi riportare sotto la propria firma, il codice fiscale dell'Istituto.

Scorrendo tra le anse di ‘internet’ si apprende di enti locali territoriali che detengono il record per il ‘welfare’ locale. Tra di questi c’è Valdagno, 26mila abitanti, nel Vicentino. E non si tratta di una novità, trattandosi di una predisposizione che data ai tempi di Marzotto e della Città sociale. Quasi l’11% della popolazione ha dirottato sul ‘welfare’ cittadino la bellezza di 75mila euro, tutti conferiti al miglioramento dei Servizi sociali, agli asili, alle residenze per anziani, ai disabili ed agli immigrati. Questa cifra va aggiunta ai 3 milioni di euro sulla spesa corrente che fa di Valdagno il primo Comune (non capoluogo) per cifra raccolta.

Perfino città più blasonate, come Bologna, raggranellano di meno. Nel capoluogo felsineo sono stati solo 2.690 i cittadini che anno conferito il proprio 5x1.000 a Palazzo D’Accursio; a Napoli sono stati 2.600 ed a Venezia 2.500. Ritornando a Valdarno, il Sindaco ha rivelato che, “senza tagliare i servizi e senza aumentare le tasse, abbiamo potuto incrementare gli investimenti. Cosicché, quest’anno, il debito ‘pro capite’ (che nel 2015 era di 1.013 euro testa), è scesa nel 2018 a 764”. La fonte di questi dati sono confermati dall’Agenzia delle entrate. Si parlava di un ‘trend’ virtuoso che data al 2009 e che costituisce un premio alle scelte amministrative di quella cittadina, direttamente collegato al dna dei cittadini, solidali e cresciuti intorno alla Città sociale voluta dalla Famiglia Marzotto sin dagli anni ’20 e ‘30 per favorire la socialità. Dal punto di vista del cittadino il 5 x 1.000 rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non-profit, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all'organizzazione prescelta (con l'indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene destinata direttamente una quota dell'irpef.

Di contro, dal punto di vista dello Stato, rappresenta un provvedimento di spesa, in quanto teoricamente vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi alle finalità individuate dal contribuente.

Claudio de Luca