Al via l'estrazione, chi sarà il fortunato vincitore della Smart? Copyright: Termolionline

TERMOLI. Dopo nove mesi di campionato di calcio, stasera, come programmato, presso l'agenzia di scommesse sportive Planet Win 365, per premiare la fedeltà dei clienti, ci sarà un'estrazione delle migliaia di schedine introdotte nei bidoncini del concorso, che consentirà ad uno dei fortunati clienti di arrivare in agenzia e tornarsene a casa con una bella, nuova e fiammante auto "Smart".

Il successo di questa iniziativa è stato davvero esaltante: tantissime sono state le partecipazioni al concorso e stasera alle ore 20 presso l'agenzia di via IV Novembre si scoprirà chi sarà il fortunato ad aver vinto la nuova vettura.