Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

Palata, a scuola con la musica per scoprire la storia Copyright: Termolionline

PALATA. La scuola Primaria e Secondaria di Palata, nell’ambito del laboratorio scolastico dal tema “Nel mondo del…” effettuato ogni settimana, dopo aver analizzato la Costituzione e i diritti dei bambini, ha percorso la storia attraverso la musica. Tutto molto prezioso e toccante per la crescita dei ragazzi”, tra l’altro, visibilmente emozionati.

«Grazie al laboratorio – hanno detto le maestre della primaria – abbiamo vissuto un’esperienza molto bella, toccante e costruttiva che ha emozionato tutti, insegnanti ed alunni. I nostri alunni, anche se ancora piccoli, hanno potuto fare un’esperienza veramente speciale che porteranno nel cuore e che ha suscitato in loro riflessioni profonde. Hanno compreso che non bisogna arrendersi neppure nei momenti più difficili della vita e che anche da un’esperienza negativa possono nascere delle opportunità. Hanno scoperto alcune date che ricordano eventi del popolo italiano il 17 marzo,il 25 aprile,il 2 giugno imminente». Il momento più toccante è stato quando una delegazione del corpo degli alpini di Campobasso ha intonato canti storici insieme agli alunni regalando cosi uno scambio intergenerazionale e favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, culturali .

La motivazione principale del laboratorio è stata quella di approfondire e sviluppare alcuni temi che appaiono particolarmente adatti ad avvicinare le giovani generazioni alla cultura storica, o per meglio dire alla curiosità storica, intesa come metodo elegante e proficuo capace di incoraggiare l’indipendenza mentale e le abilità manuali. A tal scopo, si è cercato di privilegiare tutte le modalità, sia progettuali che operative, atte ad interagire con leggerezza e allegria con i bambini offrendo ampie possibilità di lavoro interdisciplinare, non dimenticando mai di evidenziare i nessi esistenti tra le ‘scoperte’ frutto delle attività di laboratorio e l’ambiente quotidianamente vissuto.

Lo spettacolo è il risultato del percorso che ha portato i bambini a conoscere comprendere e scoprire la storia. Insomma i piccoli allievi imparano ciò che vivono, in questa serata hanno vissuto ed imparato unicità, intraprendenza, autostima e collaborazione.

La vicepreside Ricca Flora e tutte le autorità presenti, tra cui il neo eletto sindaco Maria Di Lena, si sono complimentati con gli allievi augurando agli alunni che possano scoprire sempre il “sapere” attraverso momenti cosi gioiosi come questo di oggi.