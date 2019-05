Mare sicuro 2019: al via la campagna di sicurezza nautica e balneare

TERMOLI. L’avvento del mese di giugno, seppur con un meteo imprevedibile e abbondantemente fuori stagione, ci porta direttamente all’estate balneare e con essa all’attività Mare sicuro della Guardia costiera. Per la seconda volta di fila, presentazione di rango dipartimentale, ieri mattina a Pescara, sul progetto che riguarda i litorali e gli specchi d’acqua di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti. Il programma Mare sicuro giunge alla 28esima edizione, coinvolgerà la costa di competenza che da Martinsicuro muove verso Termoli e le Isole Tremiti per garantire la salvaguardia di bagnanti e naviganti. Infatti, come ha spiegato il comandante De Carolis, il progetto mirerà a garantire quella serena fruibilità del mare e della attività ad esso legate in completa sicurezza. I controlli per ‘Mare Sicuro’ impegneranno tutto il personale disponibile, oltre 100, e l’ausilio di 12 motovedette e 7 mezzi minori.

Quest’anno ad affiancarsi all’operazione Mare Sicuro ci sarà anche il progetto Plastic Free che sarà appunto realizzato dalla Guardia Costiera in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente per combattere il fenomeno di dispersione di plastiche e microplastiche nell’ambiente marino. «Sono 28 anni che come Capitaneria di Porto portiamo avanti questo progetto che mira alla salvaguardia dei bagnanti e degli appassionati del mare e garantire la serena fruizione dello stesso e delle attività ad esso legate, oltre che la sicurezza della navigazione.

Grazie anche alla collaborazione con Marevivo, ci sarà – ha spiegato il comandante della Dm – daremo grande importanza anche al controllo dell’ambiente marino e anche delle aree protette del Fratino e delle Tremiti. Grazie ai risultati raggiunti negli ultimi anni, siamo più che mai convinti che grazie a questa operazione si potrà lavorare il moto anche sulla prevenzione e sulla consapevolezza di una presenza in mare all’insegna della legalità, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente marino». Importante anche il progetto “PlasticFree” che sarà realizzato dalla Guardia Costiera con il Ministero dell’Ambiente per contrastare la dispersione delle plastiche e microplastiche nell’ambiente marino. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Mariapia Rapini (segretario generale Marevivo), il capitano di Fregata Davide Severino (III Nucleo Aereo Guardia Costiera), il capitano di fregata Francesco Massaro (Comandante Capitaneria di Porto Termoli) e il capitano di vascello Angelo Napolitano (vice comandante Capitaneria di Porto Ortona).