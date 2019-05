TERMOLI. Si è chiuso mercoledì scorso, a Termoli, dalle 11 al circolo della Vela, il trittico Molise-Bulgaria: territorial cooperation. The Gal and future prospects", con la presentazione dell'eco-museo: una prassi per integrare costa e aree interne, con la sottoscrizione di un accordo di cooperazione. Lunedì e ieri, invece, ci sono stati step in Agnone, a Campobasso e a Montenero di Bisaccia. Protagonisti Dimitrina Prodanova, del Gal Belene Nikopol, Irina Ilieva del Gal Sandanski, coadiuvate dall'interprete Vanio Popov. Assieme a loro Cloridano Bellocchio e Luigi Berchicci, coadiuvati da Stefania Aiello. Diversi gli asset del progetto, che mira a integrare potenzialità e bisogni di aree rurali quasi omogenee per caratteristiche. Tra questi, la promozione di progetti da realizzare in zone pilota dell’area leader, sulla base della vocazionalità del suolo da destinare alle coltivazioni viticole e olivicole, e per la realizzazione di esperienze di telerilevamento e coltura di precisione; implementazione di un centro di servizio alle imprese agricole dei comparti vitivinicoli ed olivicoli, incubatore per favorire nuova imprenditoria nel circuito del tipico. Indagine sul fabbisogno di servizi alle imprese con particolare riferimento all’accompagnamento e all’assistenza alla creazione di nuove imprese. Inoltre, avviamento di una struttura di servizio e di accompagnamento alla creazione di nuove imprese.

Tra le altre opzioni: sensibilizzazione ed animazione degli operatori finalizzata alla costruzione di un’offerta di qualità nel settore della ristorazione sulla gastronomia ed implementazione della strada dei sapori. Allestimento di itinerari tematici finalizzati alla identificazione della strada dei sapori e realizzazione di un atlante ragionato delle produzioni tipiche e delle specialità enogastronomiche dell’area. Studio e redazione di una guida finalizzata alla riqualificazione del tessuto commerciale dei centri storici dei comuni (ristoratori, panifici, salumerie, macellerie, etc.) connessi alla strada dei sapori dovranno adeguare prospetti, vetrine espositive e tabelle; interventi esemplari di ripristino, uso o riattivazione del patrimonio tradizionale sociale fisso per la creazione di una rete di centri da adibire a scuole del gusto e centri degustazione. Non solo, anche valorizzazione, fruibilità del patrimonio turistico culturale e naturale dell’area Leader.

Studio e elaborazione di una guida finalizzata a tutelare, valorizzare, divulgare e rendere fruibile il patrimonio turistico/culturale/naturalistico e paesaggistico del territorio Leader. Un ecomuseo è un museo che si sviluppa attraverso un metodo basato sulla comunità, creato dalle persone di un territorio locale, destinato a loro per lo sviluppo del territorio locale stesso, con lo scopo di promuove la trasmissione e la tutela del patrimonio (Liu e Lee, 2015). All’interno dell’ottica eco-museale, il territorio emerge nelle sue componenti come un sistema di valori e di relazioni, come il prodotto di una specifica e irriproducibile storia. Le realtà locali divengono interpreti insostituibili per affrontare in modo efficace, risolutivo ed equo i grandi e i piccoli problemi connessi con la conservazione di un patrimonio materiale e immateriale e per definire processi di sviluppo fondati su criteri di sostenibilità.