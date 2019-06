Scopriamo la "Carta dei diritti della bambina"

LARINO. Un momento importante quello di giovedì scorso a Palazzo Ducale, la presentazione, da parte della locale sezione della Fidapa, della carta dei diritti della bambina approvato lo scorso 25 febbraio dalconsiglio comunale di Larino all’unanimità, come riportato anche dal sindaco Giuseppe Puchetti, presente all’evento. Un pomeriggio intenso di riflessioni profonde e di una comunione di intenti che dirige l’opinione pubblica verso un cambiamento culturale, evidenziato fortemente da tutti i relatori, come necessità per poter innescare una consapevolezza del rispetto della persona, del genere. Ma soprattutto il riconoscimento dei diritti delle donne fin dalla nascita, ed un passaggio importante per un cambiamento culturale si rivela proprio la collaborazione efficace della famiglia, scuola ed istituzioni, con interventi informativi presso le scuole, quale luogo propedeutico alla costruzione della futura società. Intenti riconfermatidagli interventi del vicesindaco Maria Giovanna Civitella e l’assessore alle Pari Opportunità Alice Vitiello.

D’impatto la relazione di Iolanda Palazzo, Past President della sezione di Campobasso e Referente del Distretto Sud-Est della Carta dei Diritti della Bambina, che ha argomentato con peculiarità la Carta della bambina, dalla condivisione degli articoli, alle linee guida, all’educare alla parità, scoglio ancora da fronteggiare e superare in tantissime realtà, come toccato più volte durante l’evento. Viviamo ancora delle situazioni riprovevoli, non comprensibili ne per cultura, tantomeno per altre forme di pensiero, la vita delle bambine in tanti luoghi è purtroppo senza valore, senza il valore umano e questo è stato evidenziato con una forza determinata e lucida da Isabella Astorri, presidente SIPBC Onlus (Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali) ed esperta di diritti umanitari.

La Astorri ponderando un accenno fondamentale della Convenzione di Ginevra, ha poi rivolto l’attenzione sulla nuova tipologia di conflitti o meglio a quello che vede il genocidio la soluzione che porta alla vittoria sui popoli, e le bambine sono le vittime prescelte, stuprate, perché non è ammesso l’uccisione delle vergine e poi uccise affinché non possa più esserci una procreazione. La guerra un male che toglie la dignità e la vita, ma soprattutto nega per sempre l’infanzia ai bambini sopravvissuti. Una tragedia folle che non rispetta i diritti sanciti, ha continuato la Astorri, e importante è il lavoro di rete, una necessità fondamentale per poter agire a tutela dei popoli, ma soprattutto dei bambini, vittime innocenti.

D’effetto l’intervento di Giuseppe Alabastro, Presidente della Croce Rossa Italiana e Disaster Manager, che ha illustrato il fondamentale lavoro dell’associazione, da sempre vicina alle popolazioni nei momenti di emergenze. Immagini forti accompagnati da racconti esperienziali che hanno toccato profondamente i presenti. Racconti impregnati di verità brutali, non condivisibili e non comprensibili, sporchi del fango dell’umanità aberrante. Molta la riflessione innescatosi nella platea, ma a questo serve parlarne, come sottolineato dallo stesso Alabastro, avrei dovuto portare in questo contesto ad ascoltare anche mia figlia perché è importante promuovere la consapevolezza di dover sensibilizzare il mondo intorno a noi.

A chiudere le relazioni Maria Grazia La Selva, presidente e responsabile del “Centro Antiviolenza Liberaluna Onlus”, da sempre al fianco delle donne vittime. La Selva, ha riportato la sua esperienza sul campo con il progetto che Liberaluna svolge nelle scuole, con l’intento di educare al rispetto delle donne sin dall’infanzia. Ha sottolineato che quando parliamo di violenza di genere dobbiamo rivolgerci non solo alle donne, ma a chiunque subisce ogni forma di violenza. E la strategia è nell’annullamento degli stereotipi. Un evento ben allineato quello organizzato dalla Fidapa, coordinato da Noemi Petti e Giacinta Gasdia che ha visto intermezzi poetici da parte di Roberta Natarelli, giovane poetessa campobassana, e la socia Anna Maria Di Pietro con una sua opera, collaboratrice della testata “Il Bene Comune”

Il documento, La Carta della bambina è stato donato dalla Fidapa al Comune frentano, che lo esporrà in maniera permanente all’ingresso del Palazzo Ducale. Un passo a seguito di tanti, verso un cambio culturale che mette al centro la persona e i suoi diritti alla vita.