SAN GIULIANO DI PUGLIA. Riconnettiamoci con il cuore, a San Giuliano cerimonia di premiazione per il Concorso nazionale 'I colori della vita'. Elaborati grafici e artistici, fumetti, poesie, elaborati multimediali, arrangiamenti musicali e molto altro. La creatività si sprigiona nel talento degli alunni e degli studenti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Ma viene accompagnata anche dalla consapevolezza del senso e dall'utilità di un'iniziativa che tocca il cuore e aiuta a crescere e a formare una coscienza condivisa.

Riuscita la quattordicesima edizione del concorso nazionale “I colori della vita” nato per tenere vivo il ricordo dei piccoli Angeli della scuola Jovine e della loro maestra nel solco della memoria e, contemporaneamente, favorire sentimenti di solidarietà sociale.

Venerdì 31 maggio il museo della memoria di San Giuliano di Puglia ha ospitato un'affollata cerimonia di premiazione alla presenza delle scuole vincitrici nelle varie sezioni, delle autorità e dei rappresentanti della Commissione esaminatrice.

Tra i presenti l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Di Baggio, che ha portato i saluti del Governatore, Donato Toma, confermando l'impegno della Regione nel dedicare in tutto il Molise la giornata del 31 ottobre alla memoria e ad attività didattiche incentrate sulla promozione della sicurezza nelle scuole.I premi in denaro consegnati alle scuole di ogni ordine e grado serviranno per l’acquisto di materiale scolastico da destinare alla classe di appartenenza del vincitore. Assegnato anche un Premio speciale in memoria della maestra “Carmela Ciniglio” a un elaborato che si distinguerà per aver affrontato il tema proposto in modo originale e approfondito.

Il tema di quest'anno, come ricordato dal dirigente scolastico, Giovanna Fantetti, è stato “Riconnettiamoci…con il cuore”. Così la preside ha spiegato gli obiettivi del concorso nella lettera di presentazione: «Desideriamo infatti un percorso alla riscoperta dell’altro, ispirato a un nuovo umanesimo capace di affermare la gioia di vivere in una società migliore a misura d’uomo, che sia contro ogni forma di isolamento, di paura e prevaricazione tra simili. L’argomento apre uno scenario a tutto campo sul mondo attuale stimolando la riflessione sulle tante problematiche di natura sociale e di convivenza civile che emergono nella vita di tutti i giorni.

Indubbiamente la società attuale nel suo tessuto richiede che ci sia più umanità, intesa come gioia di stare insieme per contrastare l’isolamento individuale e arginare sentimenti come la paura dell’altro, che sempre più cede il passo a comportamenti aggressivi e violenti sia del singolo che di piccoli gruppi.

Ripiegarsi, poi, acriticamente, nel nostro quotidiano nell’uso massivo dei tanti strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione, rende più difficile dare spazio ai rapporti reali, alla vitalità più autentica dei valori dell’uomo. L’utilizzo continuo di questi strumenti porta allo scarso desiderio di relazionarsi con gli altri in modo diretto rallentando la vera comunicazione tra noi e gli altri: la “comunicazione virtuale” va a sostituire la “comunicazione reale”. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: vivere per e solo sui social media diventa uno dei mezzi, se non il mezzo principale per gestire la solitudine ed evitare i rapporti reali che sono certamente più complessi, ma che hanno un potenziale di calore inesauribile.

L’uomo per sua indole è inventivo e sempre alla ricerca di qualcosa che lo faccia crescere e lo migliori e questo sta alla base di un uso adeguato della tecnologia che ruota intorno a internet, mentre l’abuso o l’uso compulsivo possono fare da boomerang per la crescita dei rapporti interpersonali. Da qui il bisogno alla base del nostro progetto: riconnettersi con l’altro, apprezzare la bellezza dei piccoli gesti, che vengono dal cuore e scaldano i cuori: un nuovo umanesimo dei poteri dell’uomo.

La quattordicesima edizione del concorso “I Colori della Vita” - ha osservato il dirigente scolastico - realizzerà attività di sensibilizzazione per interiorizzare il desiderio di una migliore qualità della vita, intesa come crescita culturale e civile continua e pacifica delle future generazioni, i ragazzi che domani saranno uomini e donne. Nel ricordare la scomparsa dei 27 bambini e della loro insegnante Carmela Ciniglio, vuole rilanciare questo significativo messaggio, sostenuto sempre da una memoria attiva, capace non solo di ricordare, ma anche di rigenerare col suo patrimonio di esperienze un cammino di vita all’insegna della speranza, del dialogo e della pace, che rifiuta ogni forma di violenza a danno dell’umanità». L'immagine che accompagna l'edizione di quest'anno è stata realizzata dall'artista Igor Verrilli.

ELENCO PREMIATI

SEZIONE ELABORATI GRAFICI

SCUOLA DELL’INFANZIA

I CLASSIFICATO

Morgan Biagiolini

Scuola dell’Infanzia Sez. A bambini 5 anni

Istituto Comprensivo Corropoli - Colonnella - Controguerra (TE)

II CLASSIFICATO

Emilia Szustak

Asilo n. 12 “Maria Montessori”

Chorzow Polonia

III CLASSIFICATO

Sez. G bambini 5 anni

Scuola dell’Infanzia di Corropoli Bivio

Istituto Comprensivo Corropoli - Colonnella - Controguerra (TE)

SCUOLA PRIMARIA

I CLASSIFICATO

Classe 4^ Scuola Primaria di Cercemaggiore

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Cercemaggiore (CB)

II CLASSIFICATO

Classi 2^ A e 2^ B

Scuola Primaria di Riccia (CB)

III CLASSIFICATO

Classe 1^ Scuola Primaria di Sant’Elia a Pianisi

Istituto Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi (CB)

LAVORO SEGNALATO

Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII”

3° Circolo Didattico “G. D’Annunzio” di Trani (BT)

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

III CLASSIFICATO

Maria Licianci, Michela Ciffolillo, Iulia Popa

Liceo Scientifico “Alfano” di Termoli (CB)

ELENCO PREMIATI

SEZIONE FUMETTO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I CLASSIFICATO

Di Franco Alessandro

Classe 2^ B Scuola Secondaria di I grado di Casacalenda (CB)

II CLASSIFICATO

Facciolla Marianna

Classe I A Scuola Secondaria di I grado di San Martino in Pensilis

Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis (CB)

III CLASSIFICATO

Francesco Greco, Andrea Intilangelo, Daniele Del Giudice

Classe II E Plesso Difesa Grande

Scuola Secondaria “Bernacchia - Brigida” di Termoli (CB)

ELENCO PREMIATI

SEZIONE POESIA

SCUOLA PRIMARIA

I CLASSIFICATO

“Cuori connessi”

della Classe 4^ Scuola Primaria di Vinchiaturo

Istituto Comprensivo “Matese” di Vinchiaturo (CB)

II CLASSIFICATO

“Riconnettiamoci…con il cuore” di Pontone Alberto

Classe 5^ B Scuola Primaria

Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di Venafro (IS)

III CLASSIFICATO

“La riscoperta dell’altro” di Francesco Bagari

Classe 5^ B Scuola Primaria

Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di Venafro (IS)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I CLASSIFICATO

“Il silenzio oltre alle parole” di Elena Mora

Classe I D Scuola Secondaria di I grado

Convitto Maria Luigia PARMA

II CLASSIFICATO

“Tristi delusioni” di Magrì Asia

Scuola Secondaria di I grado

Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Caltagirone (CT)

III CLASSIFICATO

“Gocce d’emozioni” di Crocellà Thomas

Scuola Secondaria di I grado

Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Caltagirone (CT)

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

I CLASSIFICATO

“Il mondo a colori” di Di Gioacchino Martina

Classe II D Liceo delle scienze umane “Isabella Gonzaga” di Chieti

II CLASSIFICATO ex aequo

“Riconnettiamoci con il cuore” di Lucrezia D’Andrea

Classe IV N Liceo linguistico “Isabella Gonzaga” di Chieti

II CLASSIFICATO ex aequo

“Riconnettiamoci con il cuore” di Federica Gualtieri

Classe II D Liceo Scientifico “Alfano” di Termoli

III CLASSIFICATO

“Vivo” di Chiara Colecchia

Classe II D Liceo Scientifico “Alfano” di Termoli

ELENCO PREMIATI

SEZIONE ELABORATI MULTIMEDIALI

SCUOLA PRIMARIA

I CLASSIFICATO

“Riconnettiamoci col mondo, riconnettiamoci col cuore”

Classe 2^ B Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII”

3° Circolo Didattico “G. D’Annunzio” di Trani (BT)

II CLASSIFICATO

“I colori del cuore”

Classi 5^ Scuola Primaria di Pietracatella

Istituto Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi (CB)

III CLASSIFICATO

“Il prato fiorito della pace”

Bambini di 3, 4, 5 anni e Classe 1^ Scuola Primaria “Tito Acerbo”

Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino (PE)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I CLASSIFICATO

“Il cuore nelle scarpe”

Classi I A e III A Scuola Secondaria di I grado Plesso di Pietracatella

Classi II B e III A Scuola Secondaria di I grado Plesso di Sant’Elia a Pianisi

Istituto Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi (CB)

II CLASSIFICATO

“Friends”

Rebecca De Lorenzo, Sofia Nardella, Jasmine Valente

Classe I F Scuola Secondaria di I grado

Istituto Comprensivo “V. Da Feltre - N. Zingarelli” di Foggia

III CLASSIFICATO ex aequo

“Abbracciam”

Martina Barattolo, Lorenzo Laltrelli

Classe III B Scuola Secondaria di I grado

Istituto Comprensivo 72° Palasciano (NA)

III CLASSIFICATO ex aequo

“I colori della vita”

Milena Spadanuda, Angela Sticca

Classe II Scuola Secondaria di I grado

Istituto Comprensivo di Castelmauro (CB)

Menzione di merito

“Blog: la seconda luna”

II A, III A, III B Scuola Secondaria di I grado

Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia (CB)

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

II CLASSIFICATO ex aequo

“Nessun uomo è un’isola”

Classe I B Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” di Termoli (CB)

II CLASSIFICATO ex aequo

“Così connessi, così distanti”

Classe I E Liceo Scientifico “Alfano Da Termoli” di Termoli (CB)

ELENCO PREMIATI

SEZIONE ELABORATI MUSICALI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

II CLASSIFICATO

“Un viaggio per ricominciare”

Classe II G Scuola Secondaria di I grado

Istituto Comprensivo “Corropoli - Colonnella - Controguerra” (TE)

PREMIO SPECIALE “CARMELA CINIGLIO”

Classi 3^ A - B - C