Piano spiaggia, arriva l'ok dalla giunta Toma

TERMOLI. Importante passo in avanti per uno strumento di pianificazione atteso a Termoli: il Piano Spiaggia. La giunta Toma ha approvato la bozza proposta dal Consiglio comunale di Termoli. Il Piano Spiaggia Comunale, la cui disciplina è contenuta nel Titolo V della legge regionale 5 maggio 2006 n. 5, rappresenta la pianificazione, di livello comunale, con cui viene data attuazione al Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative. Con il Piano Spiaggia Comunale, infatti, attraverso le zonizzazioni, a ciascuna area di litorale viene assegnata quella fra le previsioni di utilizzo astrattamente individuate nel Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative che si dimostri in concreto maggiormente rispondente alle esigenze di sviluppo economico e valorizzazione della stessa, assicurandone, al contempo, il rispetto delle bellezze naturali presenti.

Il procedimento relativo all’adozione del Piano Spiaggia Comunale del Comune di Termoli ha preso avvio mediante una proposta di Piano che, insieme a quella del Piano Spiaggia comunale di Campomarino e Montenero di Bisaccia, è stata sottoposta al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), unica regionale, comprensiva di Valutazione d’incidenza Ambientale, necessaria ai fini di una legittima adozione del Piano Spiaggia Comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto detti piani interessano un ambiente costiero ricadente in larghissima parte in Siti d’importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS). Fino all’aggiudicazione definitiva dei nuovi lotti di C1 e di C2 a seguito delle procedure di evidenza pubblica, così come imposto dal diritto comunitario e dalla vigente legislazione nazionale, non è consentito il rilascio di nuove concessioni salvo quelle suppletive di quelle già esistenti per i necessari adeguamenti e modifiche.

E’ eccezionalmente consentito il rilascio, senza diritto di insistenza e per la durata di una sola stagione balneare, di concessioni per attività di fornitura del servizio spiaggia alle attività turistico-ricettive che ne siano sprovviste o per lo svolgimento di attività sportive, a seguito di procedure di evidenza pubblica da espletarsi annualmente per un numero non superiore a quello degli anni precedenti, così come previsto dall’art. 12, comma 5 bis della legge regionale n. 5/2006; di dare l’incarico al Comune di Termoli di effettuare il monitoraggio conseguente all’approvazione del Piano Spiaggia Comunale che con il presente atto si approva.