«Io nel mondo», a Petacciato un recital contro il bullismo

PALATA. Questo il tema dei laboratori in continuità realizzati durante il corrente anno scolastico, tra la scuola dell’Infanzia di Petacciato ( bambini di 5 anni) e la scuola Primaria (classi prime).

Il Progetto è stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, Prof. Lattanzi Giovanna.

I bambini sono stati coinvolti in attività finalizzate all’interscambio, al consolidamento del principio di tolleranza, rispetto, fraternità, pace, amicizia e amore. Le varie rappresentazioni grafiche individuali sono state raccolte in un grande libro, dal titolo: “Il libro delle cose belle che si devono fare… quelle brutte non le vogliamo neanche disegnare”.

Le attività manipolative e iconografiche, di supporto alla comprensione, sono state documentate con un reportage fotografico e proiettate su grande schermo .

La mostra allestita ha evidenziato tutte le varie attività didattiche differenziate.

Interessanti e toccanti i canti e le poesie, anche in lingua inglese, interculturali, nonché lo scambio di doni tra i bambini dei due ordini di scuola.

Alternative le danze tra i bambini e le insegnanti: Casalanguida- Dell’Oglio-Di Donato- Leuci- Manes- Mastroiacovo- Perrella- Tucci, vestite con abiti europei e orientali.

Entusiasti i genitori, che si sono prodigati ad offrire un buffet variegato, per salutare bambini e adulti in grande stile.