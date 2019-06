GUGLIONESI. Un sogno che diventa realtà, altro che i 15 minuti di celebrità dipinti nell'immaginario collettivo da Andy Warhol (e che per qualcuno sono addirittura un falso d'autore). A Guglionesi, ieri sera, è andata in scena una storia di solidarietà e di spontaneità, dove una star, come la cantante Giusy Ferreri, ha incontrato il piccolo Stefano. Lei per il bimbo di Guglionesi, ospitato nell'ambulanza della Misericordia di Termoli, giunta per il concerto dell'artista al largo di Castellara, è un vero idolo.

Stefano, durante la sua convalescenza in ospedale, ascoltando Giusy Ferreri, reagiva, sorrideva. E ieri sera per la gioia anche della mamma e del papà, l'ha potuta incontrare.

Mentre Giusy cantava, Stefano sorrideva in braccio alla mamma. Le canzoni un po' più lente, invece, gli hanno fatto da ninna nanna.

Lei, Giusy Ferreri, a fine concerto, sotto la pioggia, ha deciso di incontrare questo piccolo grande fan. Questo piccolo grande guerriero che, nonostante la malattia che lo ha colpito, lotta, sorride e riconosce la voce della Ferreri. È salita sull''mbulanza ed è rimasta con lui un quarto d'ora. L'ha coccolato tanto ed ha fatto a tutta la famiglia Pallotta un gran regalo.