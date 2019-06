TERMOLI. Gli studenti della scuola Primaria del Terzo Circolo Didattico ”Giovanni Paolo II” di Termoli accompagnati dalle maestre Antonietta Rocchia, Antonietta D’Agostino, Isabella Festa e dal maestro Nicola Di Blasio hanno visitato nella mattinata di venerdì 31 maggio, il borgo antico, per partecipare ad un interessante progetto organizzato dai docenti, dai rappresentati dei genitori e patrocinato dall’Archeoclub nella figura del suo presidente Oscar De Lena, che con grande generosità ha voluto creare un coinvolgente percorso didattico.

Dopo una suggestiva lezione in classe, per i nostri archeologi “in erba”, è arrivato quindi il momento di guardare dal vivo quanto era stato descritto in aula, e per loro è stato molto intrigante “osservare” quello che spesso hanno guardato distrattamente nelle tante passeggiate con i loro genitori, trasformarsi, grazie alla sapiente voce di Oscar, e assumere forme e significati completamente nuovi.

Si sono così ritrovati giovanissimi esploratori dell’epoca romana, intenti a cercare il giusto luogo dove creare un insediamento, oppure asserragliati nelle mura a guardare il mare impauriti per l’arrivo dei terribili pirati turchi di Piyale Pascià, all’interno del Castello Svevo pronti a combattere fino alla fine per difendere la città e i propri cari e infine in solenne silenzio nella Cattedrale in trepidante attesa dell’Imperatore Federico II di Svevia e dei suoi cavalieri, vestiti di tutto punto in abiti medievali.

Bellissimo il dono del nostro presidente De Lena che è riuscito a coinvolgere anche emotivamente i presenti con storie altresì folcloristiche di vita vissuta “dentro le mura”, con tanti riferimenti a quello che significava vivere nel borgo, quando a Termoli si tirava avanti grazie alla pesca, e le donne, quando il mare si gonfiava e diventava scuro, si affacciavano alle finestre o sedevano sulle scale che prima sorgevano sul muraglione, aspettando angosciate i loro mariti che stavano rischiando la vita per sfamare la famiglia.

Ovviamente non poteva mancare anche una visita alla “rejiecelle” la nostra famosa via più stretta d’Europa, tanto amata da tutti i bambini.

Un sentito ringraziamento quindi va al nostro Oscar, originario di San Giacomo ma “termolese doc” per vocazione, che con i suoi racconti ha saputo trasmettere a tutti i partecipanti la cultura e la tradizione termolese, e magari perché no, essere anche fonte di ispirazione per qualche bambino a diventare un futuro studioso della nostra storia, nei tempi avvenire.