Inno alla coerenza: anche nel votare

TERMOLI. Tutti sappiamo che la coerenza è un valore positivo. Infatti quando parliamo bene di una persona, tra l’altro, diciamo: è una persona coerente. Intendiamo cioè che ha una linea di vita chiara ed il suo comportamento in genere si allinea a ciò che pensa ed ai valori in cui crede.

Alcuni esempi di coerenza

Un figlio che ha il senso della famiglia e riconosce l’importanza del rispetto dei genitori, per coerenza, difficilmente od almeno raramente litiga con loro. Ed ancor meno invia a loro offese e sentenze.

Uno studente che considera la scuola un’istituzione importante della società, per coerenza, non impreca e non offende nessun insegnante anche quando riceve un pessimo voto.

Un cittadino che non ha stima dei politici, per coerenza non dovrebbe andare a votare. Ma qui interviene una coerenza di livello superiore. Mi spiego: se tutti o molti non andassero a votare si rischierebbe il crollo del fondamento della democrazia rappresentativa.

Ne emerge che se crediamo nella democrazia e non in altri sistemi di governo dei cittadini, per coerenza ( come dicevo di livello superiore), si deve andare a votare. Ovviamente, anche in questo caso, nella libera scelta dei singoli politici dovrebbe essere sempre la coerenza a guidarci.

Vediamo ora altri esempi.

Se odiamo le raccomandazioni in quanto convinti che il progresso di un paese viene ostacolato anche dall’assassinio del merito e dalla pratica corrente di favoritismo degli amici degli amici, possiamo noi chiedere ad un interlocutore potente di chiudere un occhio, di inserirci in un determinato elenco, di darci un aiutino, di evitare una multa che meritiamo?

Se amiamo il verde, il mare la natura si può essere amici di chi mostra propensione alla modernità espressa attraverso il cemento? Una contraddizione che è un pugno nello stomaco.

Se abbiamo la convinzione che alcuni beni comuni (Acqua, Patrimonio artistico…) debbano essere gestiti dal potere pubblico, possiamo essere “vicini” a chi si attiverebbe per la loro privatizzazione?

Conclusione. Dove c’è l’incoerenza fioriscono l’arretratezza e la mancanza di sviluppo. Ed a ciò contribuiscono anche quei giovani e quei cittadini che vorrebbero il progresso mentre invece hanno un comportamento accomodante, se non servile.

Qualsiasi cambiamento va conquistato anche con la coerenza. Che al momento di utilizzarla non va invece nascosta come la polvere sotto il tappeto. Una Termoli nuova è realizzabile anche attraverso la coerenza.