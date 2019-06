TERMOLI. In occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia, la Pro Loco di Termoli ha organizzato un evento speciale che si tiene oggi, domenica 2 giugno 2019. L’evento riguarda la città di Termoli e il suo diamante grezzo situato a strapiombo sul mare: il borgo medievale con il suo castello svevo. Per questa giornata, infatti, la Pro Loco ha organizzato una visita guidata che farà conoscere ai visitatori e alle persone del posto la storia medievale del borgo. E non solo. La visita permetterà anche di apprezzare la bellezza delle sue viuzze e la storia di un castello perlopiù sconosciuta ma molto affascinante.

In questo modo i termolesi e i molisani potranno fare un salto nel passato e riconoscere le loro radici culturali, guardando con occhi diversi posti che trafficano ogni giorno. I turisti, invece, potranno appassionarsi alla storia di un luogo sconosciuto e guardarlo un po’ più da vicino, stimolando la loro curiosità di viaggiatori.

Il Molise si sta muovendo e cerca sempre più di mostrare le sue bellezze e i suoi tesori nascosti; il lavoro sinergico delle Pro Loco, del resto, desidera proprio questo: mantenere vive le tradizioni e la cultura di un posto per riattualizzarle nel presente, dandole un nuovo respiro.

Orari dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.La visita è gratuita e non ha bisogno di prenotazioni.

«Vi aspettiamo numerosi!», l’invito del presidente Luciano Calignano.