TERMOLI. Si è svolta questa mattina in piazza Sant’Antonio alla presenza di numerosi cittadini e di autorità militari e delle forze dell’ordine la celebrazione della Festa della Repubblica.

Non c'è stata l'esecuzione dell’inno di Mameli, ma è stato eseguito l’alzabandiera. Il vessillo dell’Italia è stato issato tra quello dell’Europa e la bandiera di Termoli caratterizzata dai colori giallo e rosso.

Il sindaco Angelo Sbrocca, accompagnato dal comandante della Polizia locale Antonio Persich, e dagli altri comandanti territoriali, hanno salutato i presenti a microfoni spenti, ricordando il sacrificio di quanti hanno dato la vita per la Repubblica e ha invitato al rispetto per la bandiera tricolore e per l’Italia.