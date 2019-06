TERMOLI. Stamani il sole ha fatto capolino, allietando il risveglio della prima domenica di giugno. Certo, non è durato molto.

Sull’arenile, i lidi hanno allestito gli ombrelloni, non tutti. La spiaggia di Termoli è pronta per l'estate che tarda ad arrivare, ora bisogna attrarre i bagnanti che dovrebbero affollarla e che invece a causa delle condizioni meteo ancora avverse non hanno nessuna intenzione di mettersi a petto nudo a crogiolarsi sulla sabbia.

Ma come il quesito posto dagli esperti di MeteoinMolise.com, cosa accade in Italia?

«Tempo diviso tra la prima vera fase estate sulle regioni settentrionali e l’instabilità sempre viva al centro-sud a causa di correnti fresche settentrionali.

ANALISI DEL TEMPO: dopo molti week-end rovinati dal maltempo e dalla pioggia, il primo fine settimana di giugno sarà a connotazione estiva su molte regioni, specie al nord e al centro.Un po’ di instabilità si attarderà al meridione e nelle zone interne dell’Italia centrale durante il pomeriggio, dove si svilupperanno alcuni temporali; sulle altre regioni sarà estate piena e con temperature che non dovrebbero presentare toni troppo acuti.Buone notizie anche sul fronte del caldo; le temperature saranno in aumento (specie al nord e al centro), ma il disagio da caldo sarà minimo.

CENTRO-SUD: si affievolisce solo in parte la circolazione meteo instabile, con perno tra Adriatico e Balcani, che ancora fa sentire la propria influenza su parte dell’Italia. Il tempo fatica a migliorare, perlomeno sulle regioni centro-meridionali dove il tempo si mantiene ancora particolarmente inquieto, propizio ad acquazzoni e temporali.

TEMPO ITALIA PREVISIONI: ci proietteremo verso una fase dal clima decisamente più estivo, con temperature che presto raggiungeranno i 30 gradi. Il weekend in arrivo presenterà temperature di stampo estivo al Nord e parte del Centro Italia, mentre il Sud resterà ancora in attesa con clima nel complesso più fresco. Condizioni di bel tempo, quindi,prevarranno al Nord, salvo temporanei addensamenti diurni sui settori alpini e prealpini centro-orientali. Le temperature saliranno al Centro-Nord, con punte che potranno raggiungere i 28 gradi al Nord, nelle zone di pianura interne e sui fondovalle alpini. Volgendo lo sguardo in avanti, anche l’inizio della nuova settimana sarà contrassegnato da una situazione praticamente identica che si protrarrà almeno fino o a martedì e mercoledì. In seguito, lo scenario meteo generale potrebbe essere condizionato dall’arrivo dell’Anticiclone africano che porterebbe ad una seria ondata di caldo».