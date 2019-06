GUGLIONESI. Una corona d'alloro in memoria dei caduti delle guerre, l'Inno Nazionale suonato dalla banda hanno aperto la cerimonia per la Festa della Repubblica a Guglionesi.

Insieme al sindaco Mario Bellotti e l’amministrazione comunale, anche il parroco don Gianfranco Lalli e il maresciallo dell’arma dei Carabinieri Egidio Salera.

Un momento di raccoglimento è avvenuto nella chiesa dei Cappuccini sita nella villa Comunale, dove riposano i caduti della prima guerra mondiale.

Il piccolo corteo, poi, si è recato presso il monumento dei Caduti e, qui, dopo aver deposto la corona e alzato la bandiera, la Banda ha suonato “La canzone del Piave” e l’inno di Mameli.

Il sindaco Bellotti ha, poi, ricordato il discorso del Presidente della Repubblica.

“Il sentimento di appartenenza ad una comunità coesa e solidale si cementa, altresì, attraverso l’equilibrato contemperamento degli interessi, essenza della funzione di mediazione che i Prefetti esercitano in più ambiti, alla ricerca di un punto di incontro che anteponga il bene generale alle convenienze particolari.

È un compito tanto più delicato nel momento in cui, specie in alcune aree del Paese, le incertezze del ciclo economico sembrano non offrire solide prospettive a molti lavoratori, soprattutto giovani, ed alle loro famiglie. La condizione di donne e uomini in difficoltà – che richiama ciascuno all’adempimento degli inderogabili doveri costituzionali di solidarietà – è alleviata dalle reti di protezione sociale attive sui territori, spesso con il concorso generoso del volontariato e dell’associazionismo, che meritano la stima e il sostegno delle istituzioni.

Con questi auspici, confidando che il 2 giugno possa essere momento di rinnovata riflessione sul significato profondo del pubblico servire, rinnovo i più cari auguri di buon lavoro a voi Prefetti, alle istituzioni locali ed a quanti condividono con voi la celebrazione dell’anniversario repubblicano”.