Acqua del Matese in Basso Molise, «A quando l'attivazione del servizio?»

LARINO. Riceviamo la lettera aperta dell'associazione ViviLarino a Molise Acque:

«L’Associazione ViviLarino, dando voce a quanto emerso dall’affollato incontro pubblico, svoltosi presso la locale Sala della Comunità della Parrocchia B.M.V. delle Grazie in data 11 maggio 2019, chiede un incontro chiarificatore, nel più breve tempo possibile, con codesto Ente, in vista della prossima ventilata fornitura di acqua, proveniente dalla sorgente del Matese, tramite la condotta Molisano Centrale, da anni attesa dai cittadini del Basso Molise.

In particolare dalla tavola rotonda e dal dibattito sono emersi i seguenti quesiti:

La tempistica di reale attivazione del fondamentale servizio?

La quota-parte idrica prevista è idonea per soddisfare le esigenze del territorio basso molisano, la cui popolazione nei periodi estivi si incrementa notevolmente con l’arrivo dei turisti, oltre al fisiologico aumento di consumo, oppure si dovrà ricorrere ancora all’integrazione con l’acqua del Lago artificiale del Liscione, che tanti problemi organolettici e qualitativi ha dato finora?

In attesa di un gentile e sollecito cenno di risposta per concordare un incontro con i nostri delegati, ringraziamo anticipatamente per l’attenzione prestata e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.»