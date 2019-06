CAMPOMARINO. Con gli ultimi battiti dell’anno scolastico, puntuale ecco Bimbi in bici! Il tempo passa velocemente e senza accorgersene l'evento organizzato dalla maestra Stella Donatelli della scuola dell'Infanzia “Agazzi" di Campomarino è giunto alla settima edizione. La manifestazione vede impegnati non solo genitori e bambini della scuola dell'Infanzia Agazzi ma anche quelli delle scuola paritaria "De Attellis di Campomarino e quelli della scuola di Nuova Cliternia.

Adulti e bambini hanno condiviso gioiosamente l'esperienza "sportiva" non competitiva e si sono impegnati (come sempre) nel “camminare insieme" colorando così tutte le strade del paese con i loro cappellini dai colori uno diverso dall'altro. La Maratona dell'amicizia è un'occasione in cui tutti grandi e piccini possono avere la gioia di socializzare e trascorrere insieme una serena mattinata. E' stato un evento organizzato in collaborazione con gli enti territoriali.

All'arrivo al Parco della Solidarietà il dirigente scolastico, Teodoro Musacchio, e l'ex presidente del Consiglio comunale, Paola Cantelmi hanno consegnato ai piccoli e agli insegnanti l'attestato di partecipazione. Dopo la manifestazione i bambini hanno beneficiato di un pacco offerto dagli sponsors: Del Giudice, La Molisana, la Bufalara di Lesina, Plazacaffè, bar Colorado, f.lli Desiderio, Gianluca Desiderio (Ortofrutta). Si ringraziano per la riuscita dell'evento la Polizia Municipale, i City Angels, l'Aisa, Cvp, gli Anvvfc di Campomarino e le maestre tutte. Un arrivederci al prossimo anno!