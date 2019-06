Medici militari in Molise, Marone: occorre potenziare la sanità pubblica

TERMOLI. Ha destato non poco allarme l'intervento del commissario alla sanità Angelo Giustini, che ha ancora una volta sottolineato l'emergenza dettata dalla carenza di medici negli ospedali molisani, tanto da ricorrere a quelli militari.

Una decisione che ha riproposto, come avvenne sulla istanza per i medici in pensione, il Molise sulle prime pagine delle cronache nazionali, come sottolinea anche il neo consigliere comunale Michele Marone (anche consigliere provinciale).

«In relazione alle ultime notizie apparse sulla stampa nazionale (Corriere della Sera) sulla questione sanità del Molise ed in particolare sulla mancanza di medici negli ospedali di Termoli e Isernia, come ammistratore termolese e molisano mi permetto di osservare quanto segue.

Il tema "caldissimo" , nervo scoperto anche dell'amministrazione regionale è la sanità Pubblica.

Vero è che si impone dal Governo Nazionale una scelta programmatica di riduzione dei servizi ma bisogna assolutamente concertare una riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale pubblica.

Gli ospedali pubblici, a differenza delle "blasonate" strutture private convenzionate, servono l'utenza molisana e non, iniziando dall'Urgenza-Emergenza per poi passare agli interventi medici e chirurgici procrastinabili.

Questo impone una attenta e seria riflessione:

Bisogna ad ogni costo potenziare l'ospedale San Timoteo di Termoli nel suo dipartimento di urgenza/emergenza perché i traumi, gli infarti e tutte le patologie, che per risolversi sono tempo dipendenti, non sono procrastinabili e quindi bisogna intervenire nell’immediatezza del caso.

Il tumore di qualsiasi natura non richiede emergenza di intervento tant'è vero che c'è una mobilità passiva verso centri Nazionali di eccellenza dove non solo i molisani si recano.

La rete dei medici specialisti convenzionati con l'Asrem, che capillarmente copre il territorio regionale, deve essere potenziata per filtrare gli accessi in ospedale per eseguire visite ed esami diagnostici di primo livello.

Insomma, come amministratori di questo territorio, abbiamo tutti il dovere di lavorare e fare l’impossibile per ridare dignità all’ospedale di Termoli al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini del territorio e comunque a chiunque ne abbia bisogno.

La sanità e la salute in Molise non possono ridursi ad un mero calcolo ragionieristico, bensì devono essere garantite così come prevede la nostra Costituzione».